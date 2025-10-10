ÉÍÀîÏ©¸Ê¡¢ÁÖ²÷¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤Ë¡Öº£¸å¤ÎÁªÂò»è¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¡×¡¡¥¹¥«¥Ã¤Èµ¤»ý¤ÁÎÉ¤¤±ÇÁü77Ï¢È¯¤òÊüÁ÷
¡¡timelesz¤ÎÄÉ²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÊç½¸¤¹¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Øtimelesz project¡¾AUDITION¡¾¡Ù¤Ç¸õÊäÀ¸¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿ËÜÂ¿ÂçÌ´¤ÈÉÍÀîÏ©¸Ê¤Ë¤è¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦ROIROM¤¬11ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØÀ¤³¦¡ªÁÖ²÷¡ª±ÇÁüGP¡Ù¡Ê¸å7¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡ÛROIROM¡¦ËÜÂ¿ÂçÌ´¤âÅÐ¾ì
¡¡º£²ó¤Ï¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¡Ö¤ä¤ê¤¤Ã¤ÆÁÖ²÷¡×¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥Éµ»¡×¡Ö¥Ô¥Ã¥¿¥êÁÖ²÷¡×¡Ö¤Û¤Ã¤³¤êÁÖ²÷¡×¡ÖÇúÇË²òÂÎ¡×¡Ö°»ö¤òÀ®ÇÔ¡×¡Ö¥¹¥´µ»¡×¡ÖÁÖ²÷¥µ¥×¥é¥¤¥º¡×¤Ê¤É¡¢Á´9ÉôÌç¤ÎÁÖ²÷±ÇÁü¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁÖ²÷¡×ÉôÌç¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Î»î¹çÃæ¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡¢Á´°÷¤¬ñÙ¤µ¤ì¤ëÁÖ²÷¥Õ¥§¥¤¥ó¥È¤Ë°ìÆ±Çú¾Ð¡£¡Ö¤ä¤ê¤¤Ã¤ÆÁÖ²÷¡×ÉôÌç¤Ç¤Ï¡¢¥Á¥§¥³¤Î¥×¥íÂîµåÁª¼ê¤Î»î¹ç¤Ç¡¢¥í¥ó¥°¥é¥ê¡¼¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢°ì½Ö¤Î·ä¤òÆÍ¤¤¤ÆÌÔ¹¶¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¸«»ö¤Ë¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤ëÁÖ²÷¤¹¤®¤ë¥×¥ì¡¼±ÇÁü¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥Éµ»¡×ÉôÌç¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç1700Ëü²óºÆÀ¸¤µ¤ì¤¿¡¢µíÐ§¤ÎÁá¿©¤¤±ÇÁü¤Ç¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤µÏ¿¤¬¡ª¡©¤½¤·¤Æ¥ë¡¼¥Ó¥Ã¥¯¥¥å¡¼¥Ö¤ÎÀ¤³¦ºÇÂ®µÏ¿¤ËÄ©¤à±ÇÁü¤Ç¡¢¾×·â¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¥ë¡¼¥Ó¥Ã¥¯¥¥å¡¼¥Ö¤ò´°À®¤µ¤»¤ë»Ñ¤È¡¢¤½¤ÎÀ¤µª¤Î½Ö´Ö¤Ë¶½Ê³¤·¤¿±¿±Ä¿Ø¤Î»Ñ¤Ë¤â¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Ô¥Ã¥¿¥êÁÖ²÷¡×ÉôÌç¤Ç¤Ï¡¢Á°²ó¤Ë°ú¤Â³¤¡È¥¹¥Ý¥Ã¤ÈÁÖ²÷¡É±ÇÁüÂçÏ¢È¯¡£¡Ö¤Û¤Ã¤³¤êÁÖ²÷¡×ÉôÌç¤Ç¤Ï¡¢¥í¥Ã¥É¡¦¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥È¤Î¶Ê¤ò²Î¤¦Êì¿Æ¤Î²ÎÀ¼¤Ë¡¢¤Þ¤À¸ÀÍÕ¤âÏÃ¤»¤Ê¤¤10¥«·î¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬»×¤ï¤ºÂçÎ³¤ÎÎÞ¤òÎ®¤¹¡£¿¹ÅÄ¤¬¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¤Êµã¤Êý¡×¤ÈÉ½¸½¤¹¤ë¤½¤Î»Ñ¤È¤Ï¡£¤½¤·¤Æ¡¢²ÈÂ²¤«¤éÃÂÀ¸Æü¤Ë¿§ÊäÀµ¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤â¤é¤¤¡¢½é¤á¤Æ¿§¤Î¤¢¤ëÀ¤³¦¤ò¸«¤¿¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï´¶Æ°¤Î±²¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¢£½Ð±é¼Ô¥³¥á¥ó¥È
¢¡ËÜÂ¿ÂçÌ´¡ÊROIROM¡Ë
¡Ö¼«Å¾¼Ö¤ò»È¤Ã¤¿ÁÖ²÷±ÇÁü¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡ª²¿¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ä¥¹¥«¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬µ¿Ìä¤¬»Ä¤ê¤Þ¤¹¡ªÏÂ¤ä¤«¤Ê±ÇÁü¤ä¿´¤¢¤¿¤¿¤Þ¤ë±ÇÁü¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤â³¹Ãæ¤ÎÁÖ²÷±ÇÁü¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡ªÆüº¢¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤òËÍ¤â¤³¤Î¼ýÏ¿¤Ç²ò¾Ã¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤òÊú¤¨¤Æ´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¢¡ÉÍÀîÏ©¸Ê¡ÊROIROM¡Ë
¡ÖÆ¬Ç¾¥×¥ì¡¼¤ÇPK¤ò·è¤á¤ë¾¯Ç¯¤Î±ÇÁü¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÈ¿Â§¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡È·è¤á¤Þ¤·¤¿¡ª¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤ËÃ¯¤âÆÀ¤·¤Ê¤¤ÆÃµ»¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬ÃÏµå¾å¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤Ã¤ÆÍ¦µ¤¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë±ÇÁü¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤Î»ÅÊý¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¸åÁªÂò»è¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
