「どうせ新卒で入った会社で一生働くつもりはないし、就活なんて頑張る必要ないですよね？」

「就活なんて頑張る必要ないですよね？」

「大学3年生です。どうせ新卒で入った会社で一生働くつもりはないし、就活なんて頑張る必要ないですよね？」

とある就活生からこうした質問をいただいたことがあります。

これに対して僕は、「終身雇用がなくなった今だからこそ、新卒就活を頑張る意味がある」と答えています。

終身雇用は昔から当たり前ではない

そもそも終身雇用が“現実”だったのは、昔からごく一部の大企業に限られていました。高度経済成長期の倒産企業数を見ても、中小企業は今と変わらないペースで倒産しています。

つまり「昔は就職できたら安泰だった」というのは誤解で、一部の人だけが享受できた特権にすぎません。

そして現在は、かつてよりも「企業に勤め続ければ安心」という考え方が成り立ちにくくなっています。

景気は右肩上がりではなく、人口減少やグローバル競争、技術革新のスピードも速い。

大企業であっても「一生安泰」とは言えなくなってきました。

50年以上生き残れる企業はわずか6.3％

リスクモンスター株式会社の調査によれば、データベース約250万社のうち50年以上存続しているのは約17.5万社、つまり全体の6.3％しかありません。（※1）

企業に勤め続けられるかどうかは、会社が倒れないことを前提にした運の要素も大きいのです。だからこそ「どこに入っても一生安心」とは言えません。

だからこそ就活を頑張る意味がある

ここまで読むと「じゃあ、どこに入っても同じじゃないか」と思う人もいるでしょう。

でも逆なんです。終身雇用が一般的ではないからこそ、最初の就活で“より多くの選択肢を持てる企業”に入っておくことが重要になります。

企業に依存しないキャリアをつくるためには、早い段階で大きな仕事を任せてもらえる環境、転職市場で評価されやすい経験やスキルを得ることが必要です。

それらを掴むチャンスが一番大きいのが「新卒就活」なのです。

本当の安定とは「いつでも転職できる状態」

「就活＝一生の会社を決めること」ではありません。就活は、むしろ「いつでも転職できる力をつけるための第一歩」と捉えるべきです。

持っておきたいのは、「長く働ければありがたい。でもどうなるか分からないから、常に次の選択肢を持っておく」という姿勢。

転職する気がないと考えるよりも、常に「転職できる」状態であることこそが、本当の安定だと思います。

みなさんの就活を心から応援しています。

