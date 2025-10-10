お笑いトリオ「ネルソンズ」の和田まんじゅう（39）が9日に放送されたフジテレビ「何か“オモシロいコト”ないの？」（深夜0・40）に出演。自身の本名を明かした。

今回は「芸能人の本名当てクイズ」企画が放送され、クイズ形式でMCの菊池風磨、シソンヌ・長谷川忍とゲストの女優・山田安奈が本名を当てる形式で進められた。

和田が登場し、“本名候補”は和田朋丈、和田喜兼、大和田章夫、和田佑昌、和田治大の5択。この5択の中から菊池ら3人は「和田朋丈」と予想し、見事正解した。

これに3人は歓喜。和田は予想している最中に長谷川から散々2022年に離婚した経緯などをイジられており「当たるんかい!腹立つな」とツッコミ。さらに「人となりが出てる」と告げられると「何でわかんだよ!何でわかんの?あれで」と頭を抱えていた。

そして、最後に「携帯も…」と切り出し「買いにいこうとしたら…名義が奥さんになってるんで…“委任状が必要です”って。（元妻に）“委任状送って”って言ってから今2年半経つんですけど…送ってこなくて。だから俺、多分、一生iPhone11なんすよ」と明かして笑いを誘った。