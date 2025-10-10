10月9日（木）に園田競馬場で行われた園田オータムトロフィー（3歳・ダ1700m）で、下原理騎手騎乗のオケマル（牡3・盛本信春）が優勝。サラブレッド導入後史上初の無敗の兵庫3歳三冠馬が誕生した。

オケマルはこれまで菊水賞、兵庫優駿を制しており、本レースの勝利で三冠を達成。デビューから無傷の8連勝での偉業となった。馬主は高橋文男氏、管理するのは盛本信春調教師（西脇）。騎乗した下原理騎手は48歳にして地元の歴史的快挙を飾った。オケマルの通算成績は8戦8勝（10月9日現在）。

【園田・兵庫優駿】無敗の2冠！オケマルが8馬身差圧勝…無傷の7連勝を決める

兵庫史上初・無敗の三冠を達成したオケマル (C)兵庫県競馬組合

下原騎手はこの勝利が重賞100勝目

園田オータムトロフィー、勝利ジョッキーコメント

1着 オケマル

下原理騎手

「とりあえず勝つことだけをイメージしました。ビジョン見ながらの直線追っていたんですけど、すごい馬に出会った、という気持ちでいっぱいです。（ラピドフィオーレの逃げは）正直びっくりしました。緩いペースでは行きたくないなと思ったので、少しうながしました。一騎打ちになると思ったので、向こうも逃げたので、早めに勝負を挑んでいったんですけど、思いのほか強すぎました。休養を挟んで帰ってきた時に、ダービーの時よりすごくまた馬が一段と良くなっていたので、楽しみだなと思っていました。（無敗での三冠は史上初で）素晴らしい馬ですね。あまり比較はしたくないですけど、グレードを勝てたらいいなという馬ですね。今日オケマルを見に来ているファンの人が大勢いるなっていうのは感じていました。ありがとうございます。この馬、もっともっと走ってくると思うので、これからもたくさん応援よろしくお願いします。（次は園田金盃でマルカイグアスとマルマル対決と聞いています）あまりしたくない対決だと僕は思うんですけど、勝ちを意識して一緒に頑張っていきたいと思います。（下原騎手はこの勝利が重賞100勝目。ちょうど明日でデビューから丸30年という節目のタイミング。生え抜きジョッキーとしては史上初）ありがとうございます。そうですね…ちょっと感じるものが…言葉にならないですね。次は4000勝を目指して頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします」