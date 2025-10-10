約500万円！ トヨタ新「ハイエース」が凄い！ ビッグボディに「観音開き」のバックドア採用！ “セミボンネット仕様”で安全性も高い「300系」最新豪州モデルとは！

約500万円！ トヨタ新「ハイエース」が凄い！

2025年8月28日、トヨタはオーストラリア市場向け「ハイエース」の改良モデルを発表しました。

エクステリア面では大きな変更はないものの、使い勝手を高める改良が施されており、より魅力的な一台に進化しています。

そもそもハイエースは、トヨタが販売しているキャブオーバータイプのワンボックスとして日本では知られており、広い荷室スペースが特徴。商用・乗用問わず幅広いシーンで利用されている人気モデルです。

日本では2004年に登場した5代目の「H200系」が現行型ですが、タイやオーストラリアなど海外では日本向けモデルとは異なる「H300系」の車両を展開しています。

この「H300系」は、海外市場向けの新シリーズとして開発された車両で、フロントが「セミボンネット」タイプになっているなど、「H200系」とはデザインも中身も全く別のもの。

日本では「H200系」の支持が高いこともあり、今でも「H200系」の販売を継続していますが、海外ではすでに「H300系」ハイエースがメインとなっているのです。

ちなみに「H300系」は、日本では「グランエース」という名称で2019年にデビュー。しかし日本での需要が見込めなかったのか、2024年で販売を終えています。

そんな「H300系」ハイエースですが、今回オーストラリアで改良が施され、先進安全技術と利便性技術が強化されました。

安全面では、トヨタセーフティセンスの運転支援技術の強化、アダプティブクルーズコントロール作動時のレーントレースアシスト機能の追加、緊急時ドライバーサポートシステムの搭載などが挙げられます。

他にも、一部グレードを除きパーキングプレーキを電動化、7インチのデジタルメータークラスターの採用、エアコン性能の向上も図られています。

パワーユニットは、最高出力130kWを発揮する2.8リッター直列4気筒ターボディーゼルエンジンに、6速ATまたは6速MTという組み合わせ。こちらは改良前から変更はありません。

車両価格は5万1880豪ドル（日本円で約500万円）からとなっています。

日本では高い評価を得られなかった「H300系」ですが、海外では高い人気を獲得していますので、今後もどのような進化を見てくれるのか注目です。