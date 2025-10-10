【家庭教育に最適】イラつく生徒にみるみる変化が…話題の算数塾が開発した「パズル教材」の”不思議な効果”と”賢い使い方”

パズルを入り口に学びへと惹き込むことで、生徒の「考える力」を開花させることに成功した田邉亨氏（りんご塾代表）。気をよくした彼はさまざまな問題を開発し、子どもたちに解かせていくが、そのなかで彼は、他の教材では見られない特別な「効果」を発見することになる。一体なにを見出したのか。まもなく刊行される新刊『本物の算数力の育て方』を編集した特別記事をお送りする。

このパズルにはもっと大きな力がある！

紙で出題する、一見アナログな「ペンシルパズル」（以下、パズル）で子どもを勉強（とくに算数の）へと惹き込む。それが僕の教育メソッドの基本だ。間もなく出版される本でも詳しく述べた。

一口にパズルといっても色々な種類があるが、そのなかでも「迷路」にはちょっとした思い入れがあり、いろんな人に「勉強の前にやると良いですよ！」とおすすめしている。

迷路に注目し始めたのは、ずいぶん昔のことだ。僕は日頃、メールやブログを書いてきたが、2005年6月21日のブログではこんなふうに記していた。一部を省略して紹介しておく。

気軽に書いた文章なので読みにくいところがあるかもしれないが、お許し願いたい。

ペンシルパズルを使ってるというと論理的思考力が身についたり鍛えられる（かも）って思われるのですが、けど、迷路って？ となるかも知れません。

りんご塾のシステムは個別指導塾です。

学校の勉強を主に教えるわけですが、パズルと迷路のプリントもやってもらってます。

たとえば英語が苦手な中学２年生が入ってきても、始めは迷路とかパズルを解いてもらいます。そうすることで心を開くといういうか、自信を取り戻すというか、何かが吹っ切れるというか、スムーズに学習へ入っていけるからです。

小学生はパズルと迷路の割合がぐっと上がります。算数をすべて迷路とパズルで教えられるように日々問題を考え、作っています。

それで始めの、パズルは論理的思考力を鍛えるという話ですが、迷路にはもっともっと大きな力があると最近は確信しています。迷路には人間の心の奥深いところへ入っていく力があると感じています。

迷路のもつ「大きな力」とは何か。以前はよくわからなかったが、塾の代表として多くの子どもと関わってきた今は、その力がけっこうわかってきた。迷路には人を内省に向かわせ、気持ちを鎮めさせる不思議な心理的効果があるようだ。

僕は迷路を「始まりと終わりがあるもの」と定義している。すると、いろんなバリエーションの迷路を構想することができる。近々に刊行する新書『本物の算数力の育て方』のなかにも、

●「てんつなぎ」（番号順に最後まで点をつないでいくパズル）

●「三角四角めいろ」（△→□→△→□……の順に経路をたどってゴールを目指すパズル）

●「３D〇×△めいろ（立方体に書かれた印をルールに従ってたどりゴールを目指すパズル）

など、多種多様な迷路を紹介したが、これらに取り組んでもらうと必ず面白いことが起こるのがわかった。

イライラを抱えて塾にやってきた女子生徒

僕が代表を務める「りんご塾」は、幼稚園年中から小学６年生までを対象とする「算数特化型」の個別指導塾だ。塾としては「算数オリンピックで金メダルを獲得すること」を目標として掲げているが、もちろん強制ではないので、いろいろな目標を持つ生徒が集まってくる。「中学受験」を目指している子もいる。

なかには反抗期にさしかかった受験生もいる。そういう子は、ときどき家で親子喧嘩をしてそのまま塾に来ることがあるのだが、見ていてヒヤヒヤさせられることもめずらしくない。

ある女子生徒は、保護者の送りの車から降りるなり、「バンッ！」と凄まじい音をたててドアを閉めた。明らかにバトルのあとでイライラしているのである。近寄りがたい雰囲気すら漂わせている。コワイ顔のままだが、それでも席にはついてくれた。

〈こんなんで勉強になるのかな……〉

心配しつつも、ここは塾である。勉強させないわけにはいかない。

迷路で瞑想状態になる⁉

そこで手始めに、おそるおそる迷路をやらせてみたところ、不思議な現象が起こった。

女子生徒は、初めこそ渋々解いていたが、進めていくうちにだんだんトゲトゲしかった雰囲気が落ち着いてきて、迷路をいくつか終えるころには、問題集に集中できるだけの落ち着きを取り戻したのである。

僕はこんなふうに、迷路で子どもの心が落ち着き、勉強に移行するコンディションが整うところを何度も目にしてきた。

なぜそんなことが起こるのか、科学的な説明をする力は、僕にはない。あるいは無心にゴールまでの道をたどるうちに一種の瞑想状態になり、嫌な出来事が片隅に追いやられたのかもしれない。

ともあれ、経験的にこんな効用があるとわかっているから、僕は現在、塾で使っている教材のテキストの随所に迷路を差し込むことにしている。

何問かパズルを解くと必ず「てんつなぎ」などが出てくるので、たくさん解けて調子に乗りすぎたときも、解けなくてカーッとなったときも、子どもたちはまた心を落ち着けて問題に取り組める。

僕は迷路だけでも家庭学習に取り入れて欲しいと、いろいろな方におすすめしているのだが、それはここまでに紹介したような使い方ができるからだ。

では、子どもにやってもらうなら、どんな迷路がいいだろうか？

自分が子どものころ「面白い」と持った迷路でいい。かつて親が「面白い」と思ったものは、いまの子に与えても、きっと「面白い」と言うはずだ。

「つぶれた空き缶」をもとに戻す

こうして迷路から始めてパズルに熱中し、それをきっかけに勉強に抵抗感がなくなれば、子どもたちはどんどん取り組むようになる。すると自己肯定感があがるから、さらに勉強するようになる。

僕はそんな素敵なことが起こるのを、これまで何度も目撃してきた。古い話で恐縮だが、2005年5月13日に記したブログから引用させていただこう。

こう言っては失礼なんですが、その男の子は全く勉強が出来ないと思われていました。そう思っていたのは、学校の先生と本人、とその両親でした。

こう言っては失礼なんですが、学習塾としてはあまり歓迎できるような格好をしていませんでした。

彼が入ってからも勉強は教えませんでした。2ヵ月間はずっと迷路やパズルを解いてもらいました。その都度、私も講師も大袈裟なんです。

「すごい！」

「これをこの時間で解けた子はいないんじゃないかな」

「やばいね」

プリントにはＡ４に１問しか問題がありません。ひとつ大きな丸をつけるたびにそう繰り返します。

彼の顔つきは毎回良くなっていきました（大袈裟に言えば知性が顔に現れはじめたんです）。「勉強なんて必要ない」という鎧を脱いだんでしょう。

今は力を抜いてやっていますね。パズルも英語も数学も自然にこなしています。もともと頭の悪い子ではないんです。ただ、今までいろんなものに踏みつけられてきてぺしゃんこの空き缶みたいになっていたんです。

つぶれた空き缶をもとどおりにするのは非常に難しい。けれど人間というのは優れた能力を隠し持っています。自分を取り戻すきっかけを捜し求めているんですね。

私は彼がこれからどんな進路を行こうと全く問題がない気がします。

多くの困難を乗り越えていくと信じています。

以上で終わるつもりだったが、前編の記事で出題したパズルの答えを忘れていることに気づいた。

あなたは正解できただろうか？