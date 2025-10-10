もしバブル最高値から毎月10万円積立投資をしていたら儲かるのか？驚きの「シミュレーション結果」

成長株投資と比べると、やや地味なイメージのある積立投資。公認会計士・税理士で、著書に『最強の投資と節税 二刀流税理士のお金の増やし方』がある永江将典氏も、かつては「甘く見ていた」と語る。そんな永江氏が、積立投資に秘められた意外な実力と、おすすめの投資先を教える。

「積立投資」を甘く見ていた過去の私

投資と聞くと「大きく買って、値上がりで大きく儲ける」という派手なイメージがありませんか？

逆に、コツコツ少額で長く買い続ける積立投資は、地味なイメージがありますね。

過去の私もそう思っていました。

以前の私は積立投資に否定的でした。むしろ馬鹿にしていた、と言っても過言ではありません。というのも、日本の株価の指標である「日経平均」が長年、バブル景気（1980年代後半から1990年代初頭）の最高値を超えられなかったためです。

長い目で見て株価が下がっているなら、損をするだけだと感じていました。だから積み立てて買う意味はないと思い、興味を持てなかったのです。

ところが、なにげなく自分で計算してみたところ、その考えは大きな間違いであることが分かりました。

結論からいえば、積立投資の途中で株価が下がったとしても、資産が大きく増える可能性がある、という結果が出たのです。

バブル最高値から積立を始めていたら？

具体的には、バブルの最高値（3万8915.87円）を記録した1989年12月から、毎月10万円を日経平均の終値で買い続けるシミュレーションを行いました。

すると2024年9月には総投資額4180万円が1億162万円、つまり5982万円の増加という計算結果でした。

値下がりしているのに儲かる、というと直感的には違和感があるのですが、積立投資は値下がりしたら安く買えます。下がったのはあくまで過去に買った分だけで、これから購入する分は安いのですから、将来的に値が戻ったときにはむしろ利幅が大きいのですね。

積立投資は長期にわたって投資するので、その分リスクも分散できます。

目先の値動きに一喜一憂せずに済むのでストレスも少ない上に、一度設定すればほったらかしておけるので時間を取られることもありません。

こうして私は、この投資は「儲かる」と理解し、これまでの考えを反省しました。

その後すぐに積立投資を始めて、現在にいたります。

高く評価されている「ドルコスト平均法」

ここで、「積立投資が有効なのは分かったが、どのような買い方がよいのか？」という疑問も湧いてくるかもしれません。

確かに積立投資であれば何でもよいわけではなく、当然よい投資先を吟味する必要があるのは言うまでもないですね。

まず一般論ですが、投資の世界では、「ドルコスト平均法」を活用した積立投資が高く評価されています。ドルコスト平均法とは、平たく言えば「常に決まった額で」「定期的に」買い続けることです。

この方法で値動きのあるものを買うと、結果として損をしにくくなります。買うものが高いときは買いすぎないので高値掴みを避けられますし、安いときにはたくさん買うことができるからです。

また、まとまった金額がなくとも投資を始めることができますし、シンプルなので手間や難しい計算もなく、初心者の方にもハードルが低いのもメリットです。

初心者は「インデックス投資」がおすすめ

このようにリスクが低いドルコスト平均法で、積立投資を始めるのはおすすめです。

なお、個別の企業の株式に投資するのもよいのですが、初心者の方におすすめなのは、複数の企業にまとめて投資できる「インデックス投資」です。

これは市場の値動きを示す特定の指数（インデックス）に投資するもので、たとえば日経平均株価やTOPIX、アメリカならS＆P500といった指数がありますので、それに投資することができます。

インデックス投資ならひとつの銘柄で多くの企業に分散投資をすることができ、リスクを減らすことができます。

短期的に大きな儲けを狙うのには向きませんが、長期で考えると投資効率が高いので、十分に大きなリターンを得られる可能性があります。

同じドルコスト平均法で積立を行うなら、私のおすすめは、日経平均よりもS＆P500に投資することです。

たとえば、先のシミュレーションと同じ条件でS＆P500にドルコスト平均法で積立投資を行えば、4180万円投資して2億3204万円まで増える計算で、利益は1億9034万円になります。

