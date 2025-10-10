「無理なら辞めよう！」 子育て中の友人から復職する私にかけられた“魔法の言葉”｜私って「子持ち様」？【ママリ】

主人公・麻衣は長い育休を終えて職場復帰するワーキングマザー。復帰に向けて気持ちがナーバスになる中、SNS等で目にする「子持ち様」という言葉に恐ろしさを感じていた。「自分は子持ち様だと思われるのだろうか」と悩む麻衣と、周囲で子どもがいる従業員を支える社員たちの気持ちを描く『私って「子持ち様」？』をごらんください。

麻衣の不安はピークに達し、彼女は親しい友人である、すでに復帰を経験している美紀に相談することにした。美紀もまた、独身時代は子持ちにネガティブな感情を全く抱いていなかった人間だった。美紀からの返答は、麻衣が最も聞きたかった「そんなことないよ！」という優しい肯定と、復帰経験者ならではのリアルな助言だった。それは、麻衣の閉塞した視野を広げ、不安を和らげる一筋の光となった。



「吐き気がするほどの不安」は、現実よりもSNSの負の感情だった

麻衣は、SNSで見つけた心ない言葉と、復帰への不安を美紀に長文で送った。美紀はすぐに電話をかけてきた。



「麻衣、私も独身の頃はネガティブな感情なんて全くなかったよ！むしろ、仕事なんてどうにでもなるんだから、子どものこと優先でいいよって思ってたタイプ！」



美紀の明るい声に、麻衣は少し救われた気持ちになった。美紀は、麻衣が心配している「子持ち様」の視線についても、自分の経験を話してくれた。



「どんなに良い職場でも、最初はやっぱり肩身は狭くなるよ。子どもは保育園に入園してから最初の半年でとんでもなく休むからね。それは現実。でもね、大抵の人は、子どもが体調を崩すのは分かりきってることだって理解してるの」



美紀は続けた。



「大変だったね～、お疲れ様～くらい、あっさり流してくれる人の方が圧倒的に多い。SNS見てると落ち込むけど、それはごく一部の声が声高に叫ばれているだけだと思うよ」

全部一人で背負わないで。「無理なら辞めよう！」が不安を消した理由

美紀も以前、シフト制の職場で勤務していた頃、子どもの体調不良で休んで嫌味を言われたことがあるという。



「あのときは腹が立ったけど、相手にしわ寄せがあったことは確かだからぐっとこらえるしかなくて。でも、イライラしたから子育てママのSNSで愚痴って気持ちを消化してたなあ～」



美紀は、麻衣の閉塞した視野を優しく広げてくれた。



「復帰したくない気持ちは痛いほどわかる。でも、まずは半年だけ頑張ってみて『無理なら辞めよう！』くらいの気持ちで大丈夫だよ。全部一人で背負おうとしなくていいんだよ」



美紀の言葉は、麻衣にとって、ただの同情ではなく、経験者からの共感。麻衣は、自分が抱えていた不安が、現実よりもSNSの負の感情によって増幅されていたことに気づき、少しずつ復帰への覚悟を固め始めた。

肩身が狭いのは現実。でも「あっさり流してくれる」人の方が圧倒的に多い

この第3話では、麻衣が友人・美紀の助言を得て、復帰への不安を乗り越える様子が描かれます。美紀の言葉は、麻衣の心を占めていた「子持ちに冷たい世間」というネガティブなイメージを打ち破り、「助けてくれる人の方が多い」という現実を提示しました。特に、「まずは半年頑張ってみて、無理なら辞めよう」というアドバイスは、麻衣に心理的な逃げ場を作り、復帰へのプレッシャーを軽減させました。この段階で、麻衣は「子持ちであることの肩身の狭さ」を受け入れつつも、卑屈になる必要はないと気づき始めます。



