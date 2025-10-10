9歳の頃、一緒にスポーツをしていた2歳年上の男性から性暴力を受けたことが原因でPTSD（心的外傷後ストレス障害）を発症した23歳男性の告白第2回。ジャニーズ報道をきっかけに幼少期に受けた性暴力の記憶が蘇ったAさんは、加害者のBと向き合う決意をした。（全3回の2回）

第1回【9歳の頃“2つ年上の男の子”からトイレに連れ込まれ…性暴力のトラウマに苦しむ23歳男性の告白「記憶の封印を解いたのはジャニーズ報道でした」】からの続き

＊＊＊

【写真を見る】9歳の頃のAさん。こんな小さな体で性被害を受けていた

「私のせいだ」と母親は号泣した

本当は墓場まで持って行きたかったおぞましい過去だった。

9歳の頃から約2年間、ある五輪競技スポーツの練習場や宿泊施設のトイレなどで、当時11歳だったBから受けた数々の性暴力。あまりに強烈な経験だったため、Aさんは誰にも言わずに心の中に記憶を封印してきた。だが、昨年3月、ジャニーズ報道をきっかけに激しいフラッシュバックに苛まされるようになり、一人では抱えきれないと判断。母親に全てを打ち明けた。

インタビューを受けるAさん

「母親は号泣し、被害に気づかないままBと練習させ続けたことを詫びました。そして精神科に通いながら、弁護士を入れてBに謝罪を要求していくことになりました」

裁判を起こすことも検討したが、弁護士は、被害行為が10年以上も前の話で、かつ密室内での出来事で証拠が不十分なことから、示談に持っていくことを勧めてきた。

「僕としては、Bが自分の犯した罪を認め、ちゃんと謝罪してくれるならば示談で構わなかった。弁護士と相談し、慰謝料として600万円を請求することになりましたが、お金が目的だったわけではありません。とにかく謝罪が欲しかった。PTSDに苦しめられている身としては生きるか死ぬかの問題であり、被害事実を確定させ、心を怒りから解放させるためにはどうしても謝罪が必要だったのです」

競技を楽しむ様子をSNSにアップしていた加害者

昨年4月半ば、弁護士がBに対して慰謝料と謝罪を要求する通知を出した。半月くらい経つと、次のような返答が弁護士の元に届いた。

〈今回の通知は受け取りしっかり読んでいます。3週間以内にお支払いすることは厳しく、今後の対応について弁護士の方にも相談して検討させていただきたいです。必ずまた連絡するので、お待ちいただきたく思います。よろしくお願いします〉

期待を持たせるような返答だったが、示談交渉は全く進まなかった。その間、Bは何事もなかったかのように競技を続け、SNSに写真をアップし続けていた。

「彼のSNSを見るたび、僕の症状はますます悪化していきました。こちらが競技に近づけないくらいの症状に苦しんでいるというのに、なぜ加害者が平気で続けられ、しかも楽しんでいる様子を誇示しているのか。母に『死なせてくれ』と懇願するようにもなりました」

そんな最中の8月、共通の知人が間に入ってくれることになり、Bを呼び出して、Aさんと母親の4人で面談をすることになった。Bはスーツをまとい神妙な面持ちで現れたという。

一部の卑猥な行為については目の前で認めて謝罪した

その時録音されたデータには緊迫したやりとりが残っている。下記はその一部だ。

Aさん「Bからすれば10年以上前の話かもしれないが、俺がこう言う精神的な症状に現れたのって、今年（2024年）の3月に入ってからなんだ。そこから精神科に通うようになっちゃって。そこで渡される薬っていうのも、飲んだら飲んだ分、副作用があって。そういう状況だから、（被害を母親や弁護士に）話さざるを得なかったんだよね。それで今ここに来てもらった」

B「はい、すみませんでした…」

冷静に話すAさんの前で、Bは小声で繰り返しこう謝罪はするが、加害内容の詳細については「覚えていないんです」を繰り返す。

母親も冷静に「全部、覚えていないの？」と、さまざまな練習場や宿泊施設の固有名を挙げながらいくつかの被害について聞いていく。Bは「すみません、否定しているわけじゃないですが、それも覚えていなくて…。否定しているわけじゃなくて…」としどろもどろに答えていたが、やがて一部の性加害については認めた。

B「キャンプ場だったかは覚えていないのですが、トイレに2人で入って、（Aさんの）陰部を触ったりした記憶はあって…、それは僕の弁護士さんの方にも伝えています」

母親「パンツを下げたことは認めたけれども、子供の冗談のように性器を引っ張ったということしか言っていないと（弁護士からは）と聞いている。性器を挿入するというのは一回もないと」

B「本当に嘘をついているわけじゃなくて、本当に正直に話したいんですが、性器を挿入したことは覚えていないんです。パンツを下げて陰部を触ったりは度の過ぎていることで、そういうひどいことをしてしまった自分を否定しきれない自分がいるのも事実です」

母親「性器は舐めさせたの？ 性器を入れたのは覚えていなくても、精子を舐めろという行為は何回もやっているけど、それはやった？」

B「それも…。その発言をしたのかは覚えていませんが、練習場のトイレで性器を舐めさせたりしたようなことは覚えています」

性器の挿入については最後まで口に出して認めようとはしなかったが、友人に「男らしくやったことは認めろ」と問い詰められるうちに、結局、Aさんが用意した、被害の詳細が書かれた9項目全てに筆記具でマルをつけさせられるところまでのやり取りが録音データには記録されていた。

競技連盟も事態を把握して動き出した

Aさんはこの面談で一歩前進したと思ったが、結果は違った。

「それから1カ月経っても何もリアクションがない。結局、こちらの弁護士から向こうの弁護士に再確認すると、面談の場での謝罪は『脅されて言った発言だった』とすべてひっくり返されてしまいました。その後も彼は競技を続けSNSにアップし続けていました」

このタイミングで思わぬ動きが出た。母が別居しているAさんの父親に初めて一連の経緯を打ち明けたところ、父親が怒り出して、競技連盟やBのスポンサー企業に被害を訴え対応を求めるファクスを送ったのである。

「Bの弁護士からは『名誉毀損にあたる』と逆に訴訟をちらつかされることになりました」

一方、競技連盟は事態を重くみて動き出した。双方の聞き取りに入り、Aさんも母親と一緒にzoomで聴取を受けた。その後競技連盟からは、Bが聴取で「殴る、蹴る等の行為」「性器を触った」「自分の性器を舐めさせた」の3点については認めたとして、事態が解決するまでBの選手活動を一時的に制限するとの報告が届いた。

その後昨年11月頃になるとBのSNSの更新が止まり、Bの弁護士は700万円で示談にしたいと申し入れてきた。今年の3月から示談交渉が再開したが、今も解決には至っていない。

「向こうが提示した示談案で加害行為として謝罪したのは、競技連盟の聴取で認めた3点のみ。挿入行為については絶対に認めようとしない。僕が受けた被害はそんないたずら程度の話ではなく、心が破壊される行為でした。それでは真の謝罪にならないと示談を断りました」

この間、警察にも刑事事件化できないかと相談した。

「刑事さんは自宅まで来て真摯に話を聞いてくれました。ただ、証拠うんぬん以前の問題として、当時12歳だった未成年者の犯罪を問うことはできないと言うのです」

加害者は取材に「少し考えたい」

すでにPTSDを発症してから1年以上が経過しているが、症状は良くならないままだ。今もフラッシュバックが起きるたびに、母親に「死にたい」とせがんだり、拳に血が滲むまで床を叩いたり、家の中の物を壊したりする修羅場が続く。

「母も私につききりになるうちに精神を病んでしまい、仕事を休職して精神科に通院している状況。取材を受けたのは、僕の苦しみを世間に少しでも理解してほしいという一心です。性被害を受けた当人にとっては、幼少期の出来事であったとしても消えない傷なのです。裁判を起こすことも検討していますが、さらに問題が長期化することを考えると躊躇しています」

Bのことは「絶対に許せない」と語る。

「こちらとしては最初の段階から、未成年の時にやった行為だということを考え、彼が自分のやった行為をきちんと謝罪すれば、受け入れ、競技を続けることも認めるつもりだったのです。彼は連盟が管轄していない大会に今年に入っても出場し続けています。今となっては、彼が競技を続けていくことも許せません」

競技連盟に取材を申し込んだところ、「本件は、今から13年以上前のご本人方の幼少期における事実の有無に関する事案で、当連盟の手続きの対象外であり、現在、当事者間の解決を待っている状況のため、本件に関する回答は、控えさせていただきます」との回答だった。

B氏にも弁護士を通して取材を申し込んだが、「（取材を受けることは）簡単に決められないのでもう少し考えたい」との返答だった。

第3回【「なぜSOSに気づけなかったのか」息子が9歳の頃“2つ年上の男の子”から「性暴力」の被害に 息子を守れなかった母親が抱える自責の念】では、母親の目線でこの問題について取り上げる。

デイリー新潮編集部