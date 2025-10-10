9歳の頃、一緒にスポーツをしていた2歳年上の男児から性暴力を受けたことが原因で、PTSD（心的外傷後ストレス障害）を発症した男性がいる。幼少期に負った、14年経っても癒えない傷とはどのようなものなのか。被害男性がフラッシュバックの苦しさを語った。（全3回の第1回）

13年ぶりに蘇った「悪夢のような日々」

「あの報道を見るまではなんともなかったのです」

ある地方に在住する大学生のAさん（23）はこう振り返る。Aさんはこの1年半、幼少期に受けた性暴力のトラウマに悩まされ、精神科に通院する日々を送っている。今年3月にはPTSDで2級の障害者手帳を交付された。

インタビューを受けるAさん

症状は、悪夢、動悸、吐き気、不眠、無気力、食欲不振。激しいフラッシュバックが続いた時は、発作が起きて、母親に止められるまで家の中で暴れてしまう。自分の体が汚れていると考えてしまい、自傷行為を繰り返し、希死念慮に苦しむ。医師から処方された薬を毎日服用しなければ、日常生活が送れない状況だ。

追い詰められた時は、さらに恐ろしいことまで脳裏をよぎる。

「僕がこんなに苦しんでいるのにどうして加害者はのうのうと生きているんだと思うと、加害者を殺しに行きたいと思うこともあります」

Aさんがこのような症状に苦しむようになったきっかけは、昨年3月、Xで目にしたジャニー喜多川氏による性加害報道だった。被害男性たちの生々しい告発を読み、自分も同じような被害を受けたことを思い出した。

「幼い頃、これは誰にも言えない、墓場まで持って行こうと一度は封印した過去でした。けれど、報道がきっかけでおぞましい記憶が克明に蘇ってしまったのです。それまではサークルにも入って友達とボーリングやカラオケに行ったり、青春を謳歌していたのですが、あの日以来、閉じこもりがちになり、人格までも変わってしまいました」

「Aが好きな人のことをお母さんにバラすよ」と脅され…

当時は9歳だった。ある五輪競技をテレビでみて、自分もやってみたいと母親に頼み、練習場に通い始めた。そこで出会ったのが当時11歳だったBである。

練習場に通い出してしばらく経つとBからの壮絶ないじめが始まった。大人の見ていないところで理由もなく殴られ、蹴られ、「やめてよ」と懇願しても続いた暴力。「お前、ブサイクだな」。「そんな用具使っていたら絶対上手くならないよ」。言葉の暴力も執拗で陰湿だった。Aさんの携帯電話を奪い、当時Aさんが好きだった女の子に卑猥なメッセージを送りつけられたりもしたという。

「Bは僕が上達していくのが気に食わなかったんだと思います」

ある日、暴力の内容は9歳の子には想像しえない方向へと変わった。午後7時頃、練習場の休憩所で休んでいると、Bが突然、下着に手を突っ込み、肛門に指を入れてきたと振り返る。

「その後トイレの個室に連れ込まれ、下着を脱がされ、性器を触られました。逃げようとしましたが、『Aが好きな人のことをお母さんにバラすよ』『このことをお母さんにバラすぞ』と脅され、最後は性器を肛門に入れられた。体がちぎれるかのような激痛が10分以上も続きました。その時は性行為だったとはわかりませんでしたが、人には言えない気持ち悪いことをされたと思い、誰にも打ち明けられませんでした」

1日に2回もトイレに連れて行かれたことも

それから練習場や大会前に寄った温泉施設などのトイレに連れ込まれ、度々、性行為を強要されるようになったという。

「『ディープキスと性器を舐めるのか、どっちか選べ』と命令されたこともあります。言われた通りにやらないとトイレから出してもらえないから、仕方なく性器を舐めました。その後も急に性器を舐めてきたり、向こうが自分の手を使って射精した精液を舐めさせられたこともあります」

被害が続いたのには、Aさんの母親にも「原因」があった。Bは両親共働きだったため、Aさんの母親はBを一緒に練習や大会に連れて行くことがあり、大会前は温泉施設などにも3人で宿泊したことも数回あった。もちろん、母親は息子が性被害にあっていたことなど露とも知らなかった。

「Bは母の前ではいい子ぶる。だから、何も知らない母はBを私の兄弟のように扱っていたのです。練習場まで3人で車に乗って向かうと、母は僕とBを残して、どこかへ行ってしまう。するとBは豹変します。母には何度も、Bと二人きりになるのは嫌だと言っていたのですが、母はBはいい子だと思い込んでいて取り合ってくれなかった。泊まりがけの時は、1日に2回もトイレに連れて行かれて襲われたこともあります。露天風呂の中で襲われたことも」

記憶する限り、性被害は2年間で10回以上はあったという。被害が止まったのはエスカレートした暴行が露見したからだった。

「その日、練習施設の更衣室で2人きりになった時、僕はBから10分以上も殴られ蹴られるの暴行を受けていました。その現場をたまたま通りがかかった大人が目撃し、母に忠告したのです。そこで母は初めていじめの深刻さに気づき、Bと引き離してくれました。その後、Bから逃れて競技を続けていくために、僕から母に頼んで他県に引っ越しました」

Bは競技を続けていた

それから3年くらい経つとAさんはBと再会するようになった。お互い競技で実力をつけてきて、海外の大会などで一緒になることが増えたからだ。

「『久しぶり』とBは何食わぬ顔をして近寄ってきた。こっちは、昔お前がやったことを覚えているか、と内心思っていましたが、口に出さずにやり過ごしていました」

ナショナルチームに入るなど活躍していたAさんだったが、18歳で、選手として活動していくことに限界を感じて引退した。その後は趣味としては競技を続けていたが、今はそれも出来なくなった。Bから受けた被害がフラッシュバックするようになったからだ。

一方、Bは今も競技を続けているという。Aさんは発症後、Bが海外の大会に出場したり、楽しそうに競技をしている写真をインスタグラムに投稿しているのを見るのが耐えられなくなった。

「以前はBが選手として活躍しようとも何の感情も持っていませんでした。ただ記憶が呼び起こされて以降は、許せなくなった。なぜ自分が競技に近づくことさえ出来なくなったのに、この男は何食わぬ顔をして過ごしているのだろうかと思うと、悔しくてしょうがないのです。当時子供だったとしても絶対に許すことはできない過去です」

フラッシュバックが始まった数日後、Aさんはこのまま黙っていれば、Bから支配された人生を送らねばならなくなると思い詰めた。そして全てを母親に打ち明け、Bと向き合う決意をした。

