¡ÚGLEAT¡ÛCIMA¡Ö¤³¤ó¤Ê¡È»ÅÂÇ¤Á¡É¤Ï½é¤á¤Æ¡Ä¡×¡¡11¡¦3½êÂ°¥é¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¼¨º¶¡ÄÃÄÂÎ¤Ø¤ÎËÜ²»ÅÇÏª
¡¡GLEAT¤Ï9Æü¡¢¡ÖGLEAT Ver.EX¡ÁGLEATvs¶¯Å¨¡Á¡×(¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë)¤ò³«ºÅ¡£¥á¥¤¥ó½ªÎ»¸å¤ËG-REX¿·²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¥¨¥ë¡¦¥ê¥ó¥À¥Þ¥ó¤«¤é¡ÈµÕ»ØÌ¾¡É¤ò¼õ¤±¤¿CIMA¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÃÄÂÎ¤Ø¤ÎËÜ²»¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö28Ç¯¤Î¥×¥í¥ì¥¹¿ÍÀ¸¤Ç¤³¤ó¤Ê¡È»ÅÂÇ¤Á¡É¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤ä¡Ä¡×
¡¡¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¤Ë»ö·ï¤Ïµ¯¤³¤Ã¤¿¡£¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¥ê¥ó¥À¥Þ¥ó¤¬20Ê¬°Ê¾å¤Î·ãÆ®¤ÎËö¤ËÃæÅè¾¡É§¤òÇË¤Ã¤Æ¡¢G-REX¿·²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ11·î3Æü¤Ë¹µ¤¨¤ë¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á²£ÉÍBUNTAIÂç²ñ¤Ç¤ÎËÉ±ÒÀï¤òÀë¸À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë½éËÉ±ÒÀï¤ÎÁê¼ê¤È¤·¤ÆCIMA¤ò¡ÈµÕ»ØÌ¾¡É¡£¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿CIMA¤Ï¥ê¥ó¥À¥Þ¥ó¤Ë¶¯Îõ¤ÊÄ¥¤ê¼ê¡£¡Ö¤ª¤¤¡¢¤½¤ì¤¬¤ªÁ°¤Î¤ä¤êÊý¤ä¤Ê¡£¤¨¤¨¤è¡£ÌÌÇò¤¤¤ä¤Ê¤¤¤«¡×¤È»ë»¦Àï¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¥¬¥Á¥ó¥³¤Ë¤Ï¥¬¥Á¥ó¥³¤Ç¤¤¤³¤¦¡£¤³¤Î¥ê¥ó¥°¤ËÉé¤±¤¿¤Û¤¦¤¬ÂàÃÄ¤ä¡×¤È¾×·â¤ÎÇÔ¼ÔÂàÃÄ¥Þ¥Ã¥Á¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö¤ªÁ°¡¢ÀÕÇ¤¼è¤ì¤è¡£¥Ü¥±¤¬¡×¤ÈÅÇ¤¼Î¤Æ¤Æ¡¢¾ì³°¥Õ¥§¥ó¥¹¤òÅê¤²¤ë¤Û¤ÉÂçË½¤ì¤·¤Æ¥ê¥ó¥°¤òµî¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿¥ê¥ó¥À¥Þ¥ó¤Ï¡Ö¤ªÁ°¤Î¤ä¤êÊý¤Ï¶á¤¯¤Ç¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¿¤ó¤À¡£¤ªÁ°¤òËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¤âÄ¶¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Í¤¨¤è¡£¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤È¤·¤Æ¤â¡¢Â¸ºß¤È¤·¤Æ¤â¥¨¥ë¡¦¥ê¥ó¥À¥Þ¥ó¤¬¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤¬¡¢¤³¤ÎGLEAT¤Î¥ê¥ó¥°¤ÇÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Í¤¨¤ó¤¸¤ã¤Í¤¨¤Î¤«¡ª¡×¤ÈÀä¶«¤·¤ÆÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤ÈCIMA¤ÏºÆ¤Ó¥ê¥ó¥°¤ËÌá¤Ã¤Æ¡Ö¤ª¤¤¡¢¹Í¤¨Ä¾¤¹¤¾¡£¤ªÁ°¤È¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤¬²¶¤Î¤³¤Î¥ê¥ó¥°¤ÇºÇ¸å¤Î»î¹ç¤ä¡×¤È¡¢¥ê¥ó¥À¥Þ¥ó¤È¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤òºÇ¸å¤ËÃÄÂÎ¤«¤éÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤ÆÂà¾ì¤·¤¿¡£
¡¡CIMA¤Ï7·î¤ÎÂçºåÂç²ñ¤ÇÃæÅè¾¡É§¤È¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ËÇÔÀï¸å¤Ë¡ÖCIMA¤Ï³°ÍÍ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È°ÕÌ£¿¼¤ÊÈ¯¸À¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇCIMA¤Ï¡Ö¸½¾ì¤Çµ¯¤¤¿¤³¤È¤¬Á´¤Æ¤ä¤«¤é¡×¤È¸ì¤ê»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤¬º£¤ÎGLEAT¤Î¤ä¤êÊý¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤«¤é²¶¤Ï¤³¤ì¤òÁ´¤¯ÈÝÄê¤»¤¨¤Ø¤ó¡£µÕ¤Ë²Ð¤òÅÀ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¾å¤Ç¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤«¤é¤³¤ÎÃÄÂÎ¤¬²¶¤Ë²¿¤ò¤ä¤é¤»¤¿¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤ó¤·¡¢²¶¤â²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤ó¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾õ¶·¤Ç¤â½ÐÍè¤ë¸Â¤ê¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¿CIMA¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤Ï¹õÄ¬TOKYO¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¤Î½é¥¿¥Ã¥°¤Ç¡¢¿·¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¤Ë¤âµ±¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢²£ÉÍBUNTAI¤Ç¥¿¥Ã¥°¤ÎËÉ±ÒÀï¤ò´õË¾¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¹õÄ¬¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬È¯³Ð¡£¡Ö¤Ê¤ó¤«¿§¡¹¤È¤ª¤«¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ï¡×¤È¤½¤Î»þÅÀ¤Ç°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÃÄÂÎ¤Ø¤ÎËÜ²»¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö¥ê¥ó¥À¥Þ¥ó¤¬¤É¤¦¤È¤«²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¡£²ñ¼Ò¤Î¤ä¤êÊý¤â½êÂ°¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡Ä²¶¤éÃî¤±¤é¤Á¤ã¤¦¤«¤é¤Ê¡£¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Á¤ã¤¦¤¾¡ª¿Í´Ö¤Ç¤¢¤êÁª¼ê¤ä¤«¤é¡ª¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ä¤«¤é¡ªÍèÇ¯49ºÐ¡¢¥¥ã¥ê¥¢29Ç¯¡£ºÆÍèÇ¯50ºÐ¡¢¥¥ã¥ê¥¢30¼þÇ¯¡Ä½ª³è¤ËÆþ¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡Ä28Ç¯¤Î¥×¥í¥ì¥¹¿ÍÀ¸¤Ç¤³¤ó¤Ê¡È»ÅÂÇ¤Á¡É¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤ä¡ÄGLEAT¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¤·¤¿¤é¤³¤ì¤Ï¡È»Å³Ý¤±¡É¤ä¤«¤é¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤³¤ì¤ÏÀ¸¤â¤Î¤ä¤¾¡£¤³¤ÎÀ¸È¾²Ä¤ÊÃÄÂÎ¤Ë¡¢¤³¤ÎÀ¸¤â¤Î¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë³Ð¸ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡©·ÀÌó¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤·¤Ã¤«¤êÏÃ¤·¤Ï¤¹¤ë¡×¤ÈÃÄÂÎ¤È¸ò¾Ä¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¥ê¥ó¥°¤Ç¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬»ö¼Â¤ä¡£¥×¥í¥ì¥¹»Ë¾å½é¤Á¤ã¤¦¤«¡©²¶¤«¤é¸«¤¿¤é¡È»Å³Ý¤±¡È¤Á¤ã¤¦¤¾¡ª¡É»ÅÂÇ¤Á¡É¤ä¤«¤é¤Ê¡ª¤½¤ÎÀÕÇ¤¤Ï¥¯¥Ó¤Ë·ü¤±¤Æ¤â¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤«¤é¤Ê¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤·¤Æ»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡£