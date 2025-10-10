かつて阪神でプレーし、「神のお告げ」で帰国したマイク・グリーンウェル氏が死去したことが明らかになった。レッドソックスが９日（日本時間１０日）、発表した。６２歳だった。

レッドソックスは「私たちは、レッドソックスの殿堂入り選手マイク・グリーンウェルの逝去に深い悲しみを覚えています」と声明を発表。「『ゲイター』はそのキャリアの全てをレッドソックスのユニフォームで過ごし、フェンウェイとフォートマイヤーズで愛される存在でした。彼はリー郡とソックス・ネーションに多大な貢献をしました」と功績を記し、「グリーンウェル家族に愛を送ります」と哀悼の意をつづった。

阪神ファンの記憶にも残る選手で、１９９７年に加入。レッドソックス一筋の大物として知られ、阪神は当時球団史上最高の年俸３億５０００万円を投じて獲得した。

しかし、安芸キャンプ途中に米国で携わるビジネスのため一時帰国すると、腰痛で再来日が４月末になった。そして出場７試合目の５月１０日・巨人戦で右足甲に自打球を受けて離脱。打率・２３１、０本塁打で「野球をやめろという神のお告げだろう」という悪夢のようなセリフを残し退団した。

レッドソックスでは通算１４００安打、１３０本塁打、７２６打点、打率・３０３の記録を残していた。