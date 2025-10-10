熊本高専八代キャンパス（八代市平山新町）は、校内の第一体育館の愛称を「さんさく不知火アリーナ」とするネーミングライツ（施設命名権）契約を三井三池製作所（東京）と結んだ。「さんさく」は同社の通称。体育館は一般市民も有料で利用できる。

熊本高専は学校施設の運営や維持管理の費用に充てることを目的に、3月に命名権者を募集。契約締結は今回が初めてで、契約期間は9月1日から3年間。契約額は非公表。

同社は三井三池炭鉱の製作課を起源とする産業機械メーカー。福岡県大牟田市の九州事業所内に主力工場があり、地元の人は親しみを込めて「三作（さんさく）」と呼ぶ。熊本高専OBの12人が同社で活躍しているという。

9月26日に同体育館前であった記念式典には、同社で働く同校OB5人を含む約40人が出席した。高松洋校長は「人材育成やエンジニアの教育は企業の協力が欠かせない」、中村元彦社長は「さんさくの新しい名前が学生、教職員、地域の方に親しまれる場になることを心より願っています」とあいさつ。テープカットして開設を祝った。

同社は有明高専（福岡県大牟田市）ともネーミングライツ契約を3月に締結。同校の第一体育館は「さんさくアリーナ」、視聴覚室は「さんさくMMルーム」と命名している。

（古川剛光）