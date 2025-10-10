Ê¡²¬¡¦ÈÓÄÍ»ÔÌò½ê¤Ç½é¤Î³¹³Ñ¥¢¡¼¥ÈÅ¸¡¡ÃÞË¤Îºî²È13¿Í¤¬³¨²è¤ä¥¹¥Æ¥ó¥É¥°¥é¥¹40ÅÀÅ¸¼¨
¡¡Ê¡²¬¸©ÃÞËÃÏ¶è¤Îºî²È13¿Í¤Ë¤è¤ë¡ÖÈÓÄÍ³¹³Ñ¥¢¡¼¥ÈÅ¸¡×¡Ê¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¼çºÅ¡Ë¤¬¡¢ÈÓÄÍ»ÔÌò½ê2³¬Â¿ÌÜÅª¥Û¡¼¥ë¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢³¨²è¤ä¥¤¥é¥¹¥È¤Ê¤ÉÌó40ÅÀ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£12Æü¤Þ¤Ç¡£
¡¡¶áÇ¯¡¢Æ±»Ô¤Ç¤Ï¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤ÎÊÄÅ¹¤¬Áê¼¡¤®¡¢¿È¶á¤ÊºîÉÊ¤ÎÈ¯É½¤Î¾ì¤¬¸º¾¯¡£»ÔÌò½êËÜÄ£¼Ë¤Ë¤ÏËÜ³ÊÅª¤ÊºîÉÊÅ¸¤ò³«¤±¤ëÀßÈ÷¤¬À°¤Ã¤¿Æ±¥Û¡¼¥ë¤¬¤¢¤ê¡Öµ¤·Ú¤Ë¥¢¡¼¥È¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤Ë³èÍÑ¤·¤è¤¦¡×¤È½é³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥µ¥¯¥é¤äÉ÷·Ê¡¢¹£Æ»¤ÇºÎÃº¤¹¤ëÃº¹Û¥Þ¥ó¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿³¨²è¤Î¤Û¤«¡¢¥¹¥Æ¥ó¥É¥°¥é¥¹¤ò»È¤Ã¤¿¥é¥ó¥×¤Ê¤É¤¬²ñ¾ì¤òºÌ¤ë¡£¼Â¹Ô°Ñ¤ÎÍÎ²è²È¡¢ÌîÅÄÇîÀ¸¤µ¤ó¤Ï¡ÖÂ¿ºÌ¤ÊÉ½¸½¤ÎÀ¤³¦¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£»ÔÌ±¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ã¯¤Ç¤â¤Õ¤é¤Ã¤ÈÎ©¤Á´ó¤ì¤ëºîÉÊÅ¸¤È¤·¤Æº£¸å¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸áÁ°9»þ¡Á¸á¸å4»þÈ¾¡ÊÅÚÆü¤Ï¸áÁ°10»þ¡Á¸á¸å4»þ¡Ë¡£ÌµÎÁ¡£Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÏÌîÅÄ¤µ¤ó¡á090¡Ê2096¡Ë9557¡£
¡¡¡Ê¸¶ÅÄ¹îÈþ¡Ë