¡¡70ºÐ¤«¤éËÏ²è¤ò»Ï¤á¤¿Ê¡²¬¸©²¬³ÀÄ®¤Î²è²È¥è¥³¥Æ¥Õ¥µ¥ß¤µ¤ó¡Ê72¡Ë¤¬¡¢Ä¾ÊýÃ«ÈøÈþ½Ñ´Û¡ÊÄ¾Êý»ÔÅÂÄ®¡Ë¤ÇºîÉÊÅ¸¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡Öpresence¡Áºß¤«¤éÌµ¤Ø¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¤³¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿´¶¾ð¤òÂçÃÀ¤ËÉ½¸½¤·¤¿ÎÏ¶¯¤¤Ãê¾Ý²è24ÅÀ¤¬ÊÂ¤Ö¡£12Æü¤Þ¤Ç¡£
¡¡Ãæ³Ø¤ÎÈþ½Ñ¶µÍ¡¤òÄ¹¤¯Ì³¤á¡¢Âà¿¦¸å¤ËÉÁ¤»Ï¤á¤¿¡£¡ÖÍ¯¤¤¤Æ¤¤¿´¶¾ð¤ò°ìµ¤¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤´¤Þ¤«¤·¤¬Íø¤«¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬Ì¥ÎÏ¡×¤È¤¤¤¤¡¢ºîÉÊ¤Ë¤ÏÅÜ¤ê¤ä¡¢¤â¤ä¤â¤ä¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Å¸¼¨ºîÉÊ¤Î¡Ö¾¯¤·Áë¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤¿¡×¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤¿Àï¾ì¤ÇÆ¨¤²ÏÇ¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë»×¤¤¤ò´ó¤»¡¢ËÏ¤òÉÕ¤±¤¿É®¤ò¿åºÌ»æ¤Ë¤¿¤¿¤¤Ä¤±¡¢ÀÖ¤ä²«¿§¤ÎËÏ¤âÈô¤Ó»¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÏ¸µ¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤Ë¤â½ÐÉÊ¤·¤¿ºîÉÊ¤Ï¡Öº®ÆÙ¡Ê¤³¤ó¤È¤ó¡Ë¤È¤·¤¿¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤È¡¢¤½¤ì¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë°Õ¿Þ¤¬¤»¤á¤®¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¡×¤È¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤¬É¾¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥è¥³¥Æ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¸«Êý¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¡£¼«Í³¤Ë´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÍè¾ì¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£ÌµÎÁ¡£Æ±Èþ½Ñ´Û¡á0949¡Ê22¡Ë0038¡£
¡¡¡Ê¸¶ÅÄ¹îÈþ¡Ë