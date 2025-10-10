長崎市内を走る路線バスに、険しい顔をした1人の警察官をラッピングした1台がある。被写体となったのは浦上署の下田健一署長（57）。「みなさん注意してください」と、交流サイト（SNS）を使った投資詐欺に対する注意を呼びかける内容となっている。下田署長は「SNS型詐欺は、一生懸命ためたお金を一瞬で奪う卑劣な犯罪。決して許されない」と強調する。

ラッピングは乗降口付近に施され、炎の前に腕を組んだ署長が立つという印象強めな作風。車体には「詐欺は許さない！ 被害が急増中！」と、注意喚起の文言が並ぶ。

署によると、管内で1〜8月に起きたSNS型投資詐欺は33件（被害総額1億7千万円）で県内ワースト。件数は2番目に発生が多かった佐世保署の2倍に上り、今月も1千万円を超える被害が出た。

何か手を打たねば−。同署生活安全課は春頃から検討を重ね、日常生活の中でSNS型投資詐欺の問題について目にする機会を増やすことを重視した。署の“顔”である署長に広告塔になってもらうことにしたという。下田署長も「被害で泣く人が減ることにつながるなら」と応じた。

写真は「ストップ！」と手のひらを前面に出したものなど複数の種類を撮影。「よりインパクトがある」として険しい表情のものを採用した。詐欺事件を捜査した経験がある下田署長は「被害者の中には人生や家庭が壊れる人もいる。ラッピング広告を見た人に印象を残し、被害を1件でも食い止めたい」と語った。バスは12月末まで走り続ける。

（鈴鹿希英）