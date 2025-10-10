Ê¡²¬¡¦ÂçÀî»Ô¤ÇÌÚ¹©¤Þ¤Ä¤ê³«Ëë¡¡ÃÏ¸µ»º¡ÖÂçÀî¥Ë¥ó¥Ë¥¯¡×»È¤Ã¤¿ÎÁÍý3ÉÊÅÐ¾ì
¡¡11Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÂè74²óÂçÀîÌÚ¹©¤Þ¤Ä¤ê¤Î²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÆÃ»ºÉÊ²½¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÖÂçÀî¥Ë¥ó¥Ë¥¯¡×¤ò¿©ºà¤Ë»È¤Ã¤¿Ê¡²¬¸©ÂçÀî»ÔÆâ¤Î°û¿©Å¹¤ÎÎÁÍý3ÉÊ¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£»ÔÆâ³°¤ÎÍ»Ö¤Ç¤Ä¤¯¤ëÂçÀî¥Ë¥ó¥Ë¥¯Éô¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤é¤Ï¡ÖÂçÀî¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤ÆÃÏ¸µ¤Î³èÀ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤Ð¡×¤È´üÂÔ¤¹¤ë¡£
¡¡ÌµÇÀÌô¡¦Íµ¡ºÏÇÝ¤ÎÂçÀî¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤Ï¡¢»ÔÆâ¤ÎÇÀ¶ÈÃæÂ¼¾±°ì¤µ¤ó¤ÎÈª¤Çºò½©¤«¤éºÏÇÝ¤µ¤ì»Ï¤á¡¢º£Ç¯4·îËö¤«¤é¤Î½é¼ý³Ï¤Ç¤Ï1¥È¥ó¤Û¤É¤Î¼ýÎÌ¤À¤Ã¤¿¡£Éô°÷¤ÏÃæÂ¼¤µ¤ó¤ä»Ô¿¦°÷¤é½½¿ô¿Í¤Ç¡¢ÇÀºî¶È¤ä¥Ë¥ó¥Ë¥¯²Ã¹©ÉÊ¤Î³«È¯¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£
¡¡º£·î3Æü¤Ë¤Ï»ÔÆâ¤ÇÈÎÇä¤¹¤ëÎÁÍý¤Î»î¿©²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÂçÀî¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤®¤ã¤óÐ§¡ÊßêÎ¶¡Ê¤¤ê¤å¤¦¡Ë¡Ë¤Ï¤´ÈÓ¤Î¾å¤ËÃº²Ð¾Æ¤¤ÎÆÚÆù¤òºÜ¤»¡¢ÍÈ¤²¤¿¥Ë¥ó¥Ë¥¯¥Á¥Ã¥×¤Ê¤É¤ò¤Þ¤Ö¤·¤¿¡£¡ÖÂçÀî¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤ò»È¤Ã¤¿¤¹¤Ã¤Ô¤ó¥Ñ¥¹¥¿¡×¡Ê¤Ñ¤¹¤¿¤í¤¦Okawa¡Ë¤Ï¡¢À¸¥Ñ¥¹¥¿¤ò¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥Ð¥¿¡¼¤Ç¤¢¤¨¥Ë¥ó¥Ë¥¯¥Á¥Ã¥×¤òºÜ¤»¤¿°ìÉÊ¡£
¡¡¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥Á¥¥ó¥°¥ê¥ë¡Ê¼ò½è¤¨¤ó¡Ë¤Ï¡¢Ìý¤Ç¼Ñ¹þ¤ó¤ÀÂçÀî¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤ò¥ß¥¥µ¡¼¤Ë¤«¤±¤Æ¥½¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¡£Å¹¼ç¤Î±ÊÅçµÁÏ¯¤µ¤ó¡Ê50¡Ë¤Ï¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤Ç¡¢¤¯¤»¤¬¤Ê¤¯ÎÁÍý¤Ë»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡3ÉÊ¤Ï¤Þ¤Ä¤ê²ñ¾ì¤ÎÂçÀîÃæ±û¸ø±à¤Ë¤¢¤ë²°ÂæÂ¼¤Ç¡¢13Æü¤Þ¤Ç¤Î¸áÁ°9»þ¡Á¸á¸å5»þ¤Ë°ì¤Ä600¡Á800±ß¤Û¤É¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£ÂçÀî¥Ë¥ó¥Ë¥¯¡Ê1ÂÞ300±ß¡Ë¤ä¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤ò²Ã¹©¤·¤¿¤ß¤½¤È¥ª¥¤¥ë¡Ê³Æ800±ß¡Ë¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¡Ê²ÏÌî½á°ìÏº¡Ë