陸上自衛隊輸送機オスプレイの佐賀空港（佐賀市）配備を巡り、環境保全などについて意見交換する県設置の協議会が9日、佐賀市であった。防衛省九州防衛局は、佐賀駐屯地の排水対策設備が適切に稼働せず、水田が冠水するトラブルがあったことを報告した。

会合は配備前の4月に続き2回目。同局、県と市、県有明海漁協の幹部が出席した。同局の池田学次長の説明によると、8日に設備の不具合で近くの水路があふれ、水田が冠水したという。原因は「調査中」とした上で「不安を抱かせ申し訳ない」と陳謝した。

排水対策は、駐屯地からの排水が有明海のノリ漁に影響を及ぼすことを懸念した漁協が要望。同省は、雨水や処理後の生活排水を海水と混ぜて海に放出する施設を整備し、今月1日から稼働させていた。

漁協南川副支所の中島浩徳運営委員長は「11月にはノリの種付けが始まる。以降はトラブルがないようにお願いしたい」と注文した。県の前田直紀政策部長は「最大限の緊張感を持ち、不安を払拭する形で運用してほしい」と述べた。

終了後に取材に応じた池田次長によると、影響があった水田の面積や所有者の人数は把握できていない。所有者の1人には連絡を取り、状況を説明したという。「しっかり原因を確認し、同じことがないようにしたい」と話した。

会合では、県が9月に空港周辺の住宅地など4地点で騒音を調査したことも報告された。今後、駐屯地の青山佳史司令が協議会に加わることも確認した。

（田中早紀）