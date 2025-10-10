佐賀市を拠点に県内のひとり親を支援する団体がある。現在、高3の娘と中2の息子を一人で育てる同市の50代女性が、子育てに苦労した経験から、約20年前に立ち上げた。支援世帯は年々増え、現在は同市では約170世帯となった。

市は子育て政策に力を入れ、4月に母子保健と児童福祉の機能を一体化した「こども家庭センター」を設置。物価高対策の一環で、児童の給食費無償化を行う。9月末には、大学の奨学金の返還支援を行うことも発表した。ただ、女性はこういった政策に対して「本気を感じない」。給食費無償化は3学期のみ。奨学金の支援も市内の企業に勤める正社員に限られる。

今夏、娘が東京への進学を希望し、大学進学の貸し付けを市役所に相談したが、要件を満たしそうになかった。その際、「もう少し近場で進学を考えてみては」とも言われたことが忘れられない。

女性は「支援からこぼれる人が必ずいるし、一時的では抜本的な解決にならない。家庭の状況に応じた、子育て、教育、進学と切れ目ない支援が必要だ」。

□ □

5月上旬、佐賀市内のビルに佐賀商工会議所や佐賀大、地元企業の関係者が集まった。地域課題を解決する若い人材を育成しようと、市など産学官民の連携組織「CREATIVE LINK SAGA」が発足した。

起業家や大学教授が講師を務める無料講座を来年2月まで計約50回開く。20〜30代の学生や社会人を対象に、ブランディングやAIの活用技術などを学ぶ。

市内IT企業に勤める受講者の矢部紗雪さん（26）は、同世代との交流を求めて参加した。受講を通じて、ビジネスにおけるリスク管理の重要性など新しい視点を得られたという。

市によると、転入者数から転出者数を引いた2021年の「社会増減」は217人の転出超過。年代別にみれば20〜24歳が180人、25〜29歳が176人で、ここ10年は、15〜29歳を中心とした若年層の転出が目立つという。市は若者の定着を促す政策として、開学予定の県立大周辺の街づくり整備や、西九州大佐賀キャンパスの新学部設置支援などにも取り組む。

矢部さんは、佐賀には何もないと思い込み、同世代が福岡などに離れていく現状を悔しく思っている。「自分の夢は佐賀に若い人の雇用をつくること」と語る。行政の支援策も大切と考えており「小中高の教育過程で佐賀には活躍できる場があると伝えてほしい」。

市民のニーズに応え、時代に応じた未来図をどう描くか−。首長と市議に県都を導く力が問われている。

（竹中謙輔が担当しました）

＝おわり