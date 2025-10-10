バスケットボールBリーグ2部（B2）のライジングゼファー福岡が11日、福岡市の照葉積水ハウスアリーナで福島とのホーム開幕戦に臨む。今季加入した井手拓実（25）＝福岡市出身＝はがんの手術を乗り越え、地元で全力プレーを見せようと意気込む。

身長174センチの井手は司令塔役のポイントガードで、福岡第一高3年時の2017年に主将として全国高校選手権で4強入り。日体大4年時の21年に1部（B1）広島でプロ入りし、3部チームなどを経て今年6月下旬にB2福岡に加入したが、7月末の検査で悪性腫瘍と診断された。「せっかく地元のチームに来たのに。バスケットも家族も全て失うのでは、と何も考えられなかった」

絶望感に打ちひしがれた井手を、昨夏結婚した妻の愛さん（32）が支えてくれた。「自分の前では不安なそぶりを見せず『大丈夫だよ』と前向きな言葉をかけ続けてくれた」。8カ月の長女心愛（みあ）ちゃんの笑顔も力に変え、8月6日に手術は成功した。

退院後、選手やスタッフが白地の布に寄せ書きし、自宅に届けてくれたのも励みになった。激励の言葉とともに多く記されていたのが「待っています」。井手は「自分は一人じゃないと気付かされ、チームの温かさを感じてうれしかった」と身に染みた。幸い現時点で転移はなく、9月中旬に段階的に練習復帰。今月2日の静岡での開幕戦で再びコートに立った。

3カ月に1度検査を受ける必要はあるものの、今は練習に制限なく臨めている。体力面でも精神面でもつらい瞬間はあるが「病魔に打ち勝ってプレーできるのは幸せだし、なかなか経験できない。支えてくれる家族や多くの方に恩返ししたい」と自らを奮い立たせる。不屈の闘志を地元で披露し、今度は周りに勇気と元気を与えていく。 （山崎清文）