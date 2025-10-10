ゼロから1をつくり出し、それが人類の直面する課題を乗り越える可能性を広げる。科学者の理想とすべき姿の一つであり、私たちが科学や技術に期待する恩恵だろう。

そんなことを再認識した快挙だ。今年のノーベル化学賞が北川進京都大特別教授と海外の研究者2人に贈られることになった。

無数に開いた極めて微小な穴に物質を出し入れできる新材料を開発して評価された。「金属有機構造体」と呼ばれる。

特筆すべきは、活用が期待される分野の幅広さだ。気候変動といった地球規模の課題を解決する可能性も秘めている。

金属有機構造体は、極小の穴がジャングルジムのように規則正しく並んでいる。穴の大きさは自由に変えられ、特定の気体や物質を吸着、貯蔵できるように設計できる。

わずかな体積で膨大な量の気体を閉じ込められる特長がある。授賞理由では「地球温暖化の要因とされる二酸化炭素を回収したり、砂漠の空気から水を採取したりできるほか、水中の有機フッ素化合物（PFAS）の分離といった課題の解決につながる可能性がある」とされた。

既に応用や実用化が始まっている。果物の鮮度の保持や低圧でも安全に有毒ガスを輸送できるボンベなどだ。気体を操る技術は、製造コストなどの課題は残るものの、資源の少ない日本にとっても大きな意味があるだろう。

日本の化学賞受賞は6年ぶり9人目となる。世界をリードしてきた化学研究レベルの高さを改めて示してくれた。長年の努力をたたえたい。

北川氏が取り組んできたのは、今年のノーベル生理学・医学賞に決まった坂口志文（しもん）大阪大特任教授と同じ、基礎研究である。成果が見えるまでに時間を要する。金属有機構造体も当初、国際学会で疑問視される日々が続いた。

逆境にめげす、粘り強く研究を続ける上で、共同研究者や学生たちが支えになった。北川氏は「チーム力こそが大切だった」と振り返る。個人の成果偏重の時代だからこそ心に留めておきたい。

北川氏は、日本で初めてノーベル化学賞を受けた福井謙一氏の弟子筋に当たる京大の研究グループにいた。「誰もやっていない面白いことをやるのが伝統だった」と語るように、今回の受賞は、先輩の研究心や熱意が引き継がれていることを物語る。

近年、日本の研究力の低下が指摘され、国際的に通用する専門人材の育成が急務となっている。北川氏、坂口氏の功績を科学界全体として未来へつなげることが不可欠だ。

北川氏は子どもたちに、好奇心を持ってチャレンジする重要性を語っている。一見役に立たないものにこそ有益性がある「無用の用」という言葉を大切にし、基礎研究に無限の可能性を見いだしてきた北川氏の姿勢に学びたい。