¡¡2020Ç¯7·î¤Î¹ë±«¤ÇÂç¤¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿ÂçÊ¬¸©ÆüÅÄ»ÔÅ·À¥Ä®¤ÎÅ·¥±À¥²¹Àô¤ËÌÀ¤«¤ê¤ò¼è¤êÌá¤¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÅ·¥±À¥²¹Àô¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×2025¡×¤¬4Æü¡¢»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£ºò²Æ¤ËÉüµì¤·¤¿¿·Å·À¥¶¶¡Ê¿·¶¶¡Ë¤äºùÂì¤¬¸¸ÁÛÅª¤ÊÌÀ¤«¤ê¤ÇºÌ¤é¤ì¡¢ºÒ³²ÅÁ¾µ¤Ë»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤¬¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Ä®Æâ¤Î¼ã¼Ô¤Ç¤Ä¤¯¤ë¡ÖÅ·¥±À¥²¹Àô¤Ä¤Ê¤°²ñµÄ¡×¡Êº´Æ£Î¶ÂåÉ½¡Ë¤Î¼çºÅ¡£Î®¼º¤·¤¿µì¶¶¤ÎÇËÊÒ¤ò»È¤Ã¤¿¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤Ï¡¢ÃÝÅÄ»Ô¤ÎÄ¦¹ï²È¡¢¿¹µ®Ìé¤µ¤ó¡Ê44¡Ë¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¡£
¡¡4ÆüÍ¼¤ÎÅÀÅô¼°¤Ï¤¢¤¤¤Ë¤¯±«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¿·¶¶¤Î¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¸å¡¢ÌºÌîÈþÃÒ»Ò»ÔÄ¹¤ä¿¹¤µ¤ó¤¬¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤ò½üËë¤·¤ÆÈäÏª¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Öµ²±¤Î¥«¥±¥é¡Á²Í¤±¶¶¡×¤Ç¡¢µì¶¶¤Î¿ÆÃì2ËÜ¤Î¾å¤ò¶¶·å¤ÎÇËÊÒ¤Ê¤É¤Ç¥¢¡¼¥Á¾õ¤Ë·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¾åÉô¤Î´Ý¤¤²ô¤ÏÀî¤ÎÃæ¤ÎÀÐ¤òÌÏ¤·¡Ö±Ê±ó¤Ë»Ä¤ë¤â¤Î¡×¤òÉ½¸½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¿¹¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡ÊÎ®¼º¤·¤¿¡Ë¶¶¤â¥¹¥¯¥é¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤ò¸«ÆÏ¤±¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤Ï11·î16Æü¤Þ¤Ç¡£ºùÂì¤Ï¾ÈÌÀ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀÄ¤ä¥Ô¥ó¥¯¤Ê¤É¤Ë¿§¤òÊÑ¤¨¡¢Âì¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤ÏÄ®Æâ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤äÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤ÎÆþ½ê¼Ô¤¬¼êºî¤ê¤·¤¿¡Ö¤¢¤«¤ê¤Ü¤¦¤·¡×¤Ç¾È¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ê¾²ÇÈ¾»Íº¡Ë
