お笑いトリオ「ネルソンズ」の和田まんじゅう（39）が9日に放送されたフジテレビ「何か“オモシロいコト”ないの？」（深夜0・40）に出演。シソンヌ・長谷川忍（47）の暴露に大慌てする場面があった。

今回は「芸能人の本名当てクイズ」企画が放送され、クイズ形式でMCの菊池風磨、長谷川とゲストの女優・山田安奈が本名を当てる形式で進められた。

その際に、菊池は和田が「timelesz」を知らなかったことを暴露。これに和田は「はぁぁ…ヤッバ…見られてたんですか?」と思わず立ち上がった。以前、和田はテレビ番組でアイドルグループ「timelesz」のことを知らなかったことが明らかとなり顔面蒼白となっていた。

さらに、長谷川は「お前よくないよ」と切り出してから「彼女があんなアイドルを追っかけてるみたいな動画上げてるのに、なんでお前…」と暴露。これには「言わないで…それは」と思わず長谷川に駆け寄る和田。

「やめて!」と語気を強めると、菊池が「TikTokのやつ?」と存在を知っていた。和田は「何で知ってんすか!?」とびっくり。「有名だもんな」と、和田の彼女のSNSが一部で話題となっていることが明かされると「何で知ってんだよ!ちょ…まじやめてくれ!もうマジ…来るんじゃなかった!本当に!関係ないじゃん!」と猛抗議。

しかし、長谷川は「あのね、山田さん。韓国のロケとかに彼女連れてきちゃう」と再び暴露。彼女同伴で韓国ロケに行っていることがバレた和田は「ちょっと待って!やめて!ちょっと待って!本当!違う違う…本当にもう…ヤバいっすよ…言いすぎよ」とスタジオを右往左往していた。