自民・公明の連立政権が26年間の歴史で“最大の危機”を迎える中、9日夜になって事態が大きく動いています。

◇

9日夜、次々と集まる公明党の幹部。連立継続か、離脱か。この日2回目となる幹部会合が行われました。また、この前には各都道府県の代表者も交えた会合が行われ、出席者からは…

公明党 谷合広報委員長

「連立の重みをしっかりと重視すべきだという声もあれば、斉藤代表の言う通り、仮に十分な回答がなければ公明党として毅然とした対応をすべきだという声もある。だいたい半々の声」

■高市総裁、首相経験者に協力求めたか

9日午前、公明党の斉藤代表は…

公明党 斉藤鉄夫代表

「自民党さえ決断すれば、いま国民の皆様が大きな不信を抱いている政治とカネの問題、ある意味では核心にある企業団体献金について、大きな規制強化に結びつくことができる。この問題についてしっかりとした姿勢を示してほしい」

公明党が離脱すれば、自民党から首相を出すことがさらに難しくなることに。

高市総裁は夕方、公明党と太いパイプを持つ菅元首相とおよそ20分会談。さらにその後、岸田前首相とも会談。協力を求めたとみられます。

■26年間“自公”の結びつき切れず

自公連立が誕生したのは、1999年の小渕内閣。自民党と自由党の連立政権に公明党が加わる自自公政権です。その後、26年間“自公”の結びつきが切れることはありませんでした。

ただ、自民党の“裏金問題”が発覚したあとは…

公明党 斉藤鉄夫代表

「私はクリーンさにおいては誰にも負けない。勝たせてください！」

公明党は懸命に“クリーンさを訴える”厳しい状況に。自民・公明の与党は選挙で3連敗を喫しています。

連立協議の行方は。公明党は、10日の与党党首会談を踏まえて判断する考えを示しています。

◇

小栗泉・日本テレビ特別解説委員

「自民党が公明党と連立を維持するかどうかは、いまの野党との連携の姿にも影響します。というのも、ここにきて距離が一気に近づいている国民民主党の玉木代表は、『自民党が公明党と連立を維持するかどうかが、きわめて重要』と話しているんです」

「実際、自公に国民民主が加われば、衆院で過半数を占めますが、公明が抜けたら、自民・国民民主では過半数に届かず、予算や法案を簡単には通せないからです。いかに少数与党から抜け出すか、その初手から、高市総裁は高い壁にぶつかっています」

（10月9日放送『news zero』より）