■今回の結果は？

今日の質問は「春雨の好きな食べ方は？」さてみなさんの回答は…？

■今回の質問:春雨の好きな食べ方は？

・「春雨の好きな食べ方は？」の結果は…


・1位 … 麻婆春雨 35%
・2位 スープ 23%
・3位 春巻き 21%
・3位 サラダ 21%

※小数点以下四捨五入

39,560票




■今日のおすすめレシピ

牛肉と春雨のピリ辛炒め


【材料】（4人分）

牛肉(細切れ) 300g
<下味>
  酒 大さじ 1
  砂糖 小さじ 2
  しょうゆ 大さじ 3
  ニンニク(すりおろし) 1片分
  ショウガ(すりおろし) 1/2片分
  ゴマ油 大さじ 1
  コショウ 少々
春雨 100g
白ネギ 10cm
ニンジン 1/2本
小ネギ（細ネギ） 1/2束
ゴマ油 大さじ 1
豆板醤 小さじ 1
白ゴマ 大さじ 1

【下準備】

1、牛肉はザク切りにし、＜下味＞の材料をからめる。



2、春雨は熱湯で2分ほどゆでてザルに上げ、よく水で洗って水気をきり、食べやすい長さに切る。(ヒント)袋の表示に従ってもどして下さい。

3、白ネギはみじん切りにする。

4、ニンジンは皮をむいて長さを半分に切り、せん切りにする。

5、細ネギは長さ4cmに切る。

【作り方】

1、フライパンにゴマ油を熱し、＜下味＞をつけた牛肉を炒め、色が変わってきたら白ネギ、ニンジン、豆板醤を加えてさらに炒める。



2、ニンジンに火が通ったら春雨を加えて炒め、全体に味がからんだら細ネギを加え、軽く炒める。器に盛り、白ゴマを散らす。



