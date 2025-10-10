春雨の好きな食べ方は？＜回答数 39,560票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第315回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「春雨の好きな食べ方は？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:春雨の好きな食べ方は？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
牛肉と春雨のピリ辛炒め
【材料】（4人分）
牛肉(細切れ) 300g
<下味>
酒 大さじ 1
砂糖 小さじ 2
しょうゆ 大さじ 3
ニンニク(すりおろし) 1片分
ショウガ(すりおろし) 1/2片分
ゴマ油 大さじ 1
コショウ 少々
春雨 100g
白ネギ 10cm
ニンジン 1/2本
小ネギ（細ネギ） 1/2束
ゴマ油 大さじ 1
豆板醤 小さじ 1
白ゴマ 大さじ 1
【下準備】
1、牛肉はザク切りにし、＜下味＞の材料をからめる。
2、春雨は熱湯で2分ほどゆでてザルに上げ、よく水で洗って水気をきり、食べやすい長さに切る。(ヒント)袋の表示に従ってもどして下さい。
3、白ネギはみじん切りにする。
4、ニンジンは皮をむいて長さを半分に切り、せん切りにする。
5、細ネギは長さ4cmに切る。
【作り方】
1、フライパンにゴマ油を熱し、＜下味＞をつけた牛肉を炒め、色が変わってきたら白ネギ、ニンジン、豆板醤を加えてさらに炒める。
2、ニンジンに火が通ったら春雨を加えて炒め、全体に味がからんだら細ネギを加え、軽く炒める。器に盛り、白ゴマを散らす。
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「春雨の好きな食べ方は？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:春雨の好きな食べ方は？
・「春雨の好きな食べ方は？」の結果は…
・1位 … 麻婆春雨 35%
・2位 スープ 23%
・3位 春巻き 21%
・3位 サラダ 21%
※小数点以下四捨五入
39,560票
・2位 スープ 23%
・3位 春巻き 21%
・3位 サラダ 21%
※小数点以下四捨五入
39,560票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
牛肉と春雨のピリ辛炒め
【材料】（4人分）
牛肉(細切れ) 300g
<下味>
酒 大さじ 1
砂糖 小さじ 2
しょうゆ 大さじ 3
ニンニク(すりおろし) 1片分
ショウガ(すりおろし) 1/2片分
ゴマ油 大さじ 1
コショウ 少々
春雨 100g
白ネギ 10cm
ニンジン 1/2本
小ネギ（細ネギ） 1/2束
ゴマ油 大さじ 1
豆板醤 小さじ 1
白ゴマ 大さじ 1
【下準備】
1、牛肉はザク切りにし、＜下味＞の材料をからめる。
2、春雨は熱湯で2分ほどゆでてザルに上げ、よく水で洗って水気をきり、食べやすい長さに切る。(ヒント)袋の表示に従ってもどして下さい。
3、白ネギはみじん切りにする。
4、ニンジンは皮をむいて長さを半分に切り、せん切りにする。
5、細ネギは長さ4cmに切る。
【作り方】
1、フライパンにゴマ油を熱し、＜下味＞をつけた牛肉を炒め、色が変わってきたら白ネギ、ニンジン、豆板醤を加えてさらに炒める。
2、ニンジンに火が通ったら春雨を加えて炒め、全体に味がからんだら細ネギを加え、軽く炒める。器に盛り、白ゴマを散らす。
(E・レシピ編集部)