米１０年債利回り上昇 ３０年債入札に向けて利回り上昇＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回り上昇 ３０年債入札に向けて利回り上昇＝ＮＹ債券概況

リンクをコピーする みんなの感想は？

米国債利回り（NY時間16:28）（日本時間05:28）

米2年債 3.595（+0.015）

米10年債 4.142（+0.025）

米30年債 4.726（+0.019）

期待インフレ率 2.356（-0.007）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは上昇。この日の３０年債入札に向けて利回りは上昇。入札結果は最高落札利回りが発行日前利回り（ＷＩ）を若干上回ったこともあり、その後も利回りはプラス圏で推移した。



２－１０年債の利回り格差は+５４（前営業日：+５４）。



＊米３０年債入札結果

最高落札利回り 4.734％（WI：4.730％）

応札倍率 2.38倍（前回：2.38倍）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト