米国債利回り（NY時間16:28）（日本時間05:28）
米2年債　 3.595（+0.015）
米10年債　4.142（+0.025）
米30年債　4.726（+0.019）
期待インフレ率　　2.356（-0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出

　きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは上昇。この日の３０年債入札に向けて利回りは上昇。入札結果は最高落札利回りが発行日前利回り（ＷＩ）を若干上回ったこともあり、その後も利回りはプラス圏で推移した。

　２－１０年債の利回り格差は+５４（前営業日：+５４）。

＊米３０年債入札結果
最高落札利回り　4.734％（WI：4.730％）
応札倍率　　　　2.38倍（前回：2.38倍）

