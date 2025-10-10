◆米大リーグ 地区シリーズ第４戦 ドジャース―フィリーズ（９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が９日（日本時間１０日午前７時８分開始予定）、２勝１敗で突破に王手をかけている地区シリーズ第４戦の本拠地・フィリーズ戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。地区シリーズはここまで３戦で１４打数１安打の打率７分１厘と苦しんでいるが、リーグ優勝決定シリーズ進出に導く打撃が出るか注目だ。

この試合で敗れて２勝２敗となった場合には、１１日（同１２日）に敵地で行われる第５戦に先発予定の大谷。この日の試合前にはキャッチボールや２４球のブルペンでの投球練習などで汗を流した。

打撃は不調だが、グラウンドに出てくるなり、ロートベットのモノマネを見せて笑顔だった大谷。さらにキャッチボール中には通訳も務めるウィル・アイアトン氏がフリー打撃の打球から大谷を守るために守備についていたが、飛球を落球した。元マイナー選手でＷＢＣ予選ではフィリピン代表でプレーしたこともあるアイアトン氏がまさかの“失策”。それを見た大谷はうれしそうに笑って、「ブー！」とブーイング。スタンドのファンも乗っかってブーイングを浴びせると、大谷はスタンドを向いて両手を下から上に上げてさらなるブーイングを求めていた。

地区シリーズ第１、２戦を行ったフィリーズの本拠地・フィラデルフィアでは痛烈なブーイングを浴びていた大谷。中心選手の宿命ではあるが、大谷がブーイングをするという珍しい光景が見られるほど、試合前はリラックスした様子だった。