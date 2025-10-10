俳優の水嶋ヒロのパパとしての最新姿に、ファンは驚いた。

１０日までにインスタグラムで「娘が急に『パパ、ちょっと相談があるんだけど…』って言うから、つい身構えたけど、すごく可愛い内容でホッとした ほんと成長が早い」とつづり、娘と話す姿をアップ。黒いＴシャツ姿の水嶋は腕を組んで真剣な表情を浮かべている。腕は筋肉質で太く、鍛えている様子がうかがえる。

さらに「最近は俺と同じくらい食べるし、なんでも食べられるようになったし、またさらに背が伸びそうな予感。今はもう絢香と１０センチしか違わないんだよ なんだか小さい頃の娘に会いたくなって‥今夜は子どもたちが生まれた頃のビデオを観る上映会を開くことにした」と成長に驚いたことを明かして締めくくった。同じ内容を英語でも投稿した。

この投稿には「相変わらずかっこいい」「羨ましい」「イケイケパパ」「腕の筋肉すごい」「ダンディー感あるね」などの声が寄せられている。

水嶋は２００９年２月２２日に絢香と結婚。１５年６月に長女、１９年１０月に次女が誕生した。