◆米大リーグ 地区シリーズ第４戦 ドジャース―フィリーズ（９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースのロバーツ監督は９日（日本時間１０日）、本拠のフィリーズ戦前に記者会見を行い、救援左腕のＴ・スコットが、下半身にできた膿瘍（のうよう）の切除手術を前夜に受けたことを明らかにした。今シリーズのロースターから外れ、代わりに同じ左腕のＪ・ロブレスキが登録された。

同監督によると、スコットは７日の練習日に症状が出たという。「私の聞くところでは、下半身の膿瘍の摘出というような軽い処置だったそうだ。回復は順調だ。手術は昨夜行われました。今のところはそのような状況だ」と話した。

今回の変更にともない、ルール上、ドジャースが地区優勝決定シリーズに進出した場合、スコットを登録できなくなった。

スコットは前日からチームに帯同しておらず「個人的な事情」と説明されていた。

スコットはパドレスから加入した今季、ブルペンエースとして期待されていたが、１勝４敗２３セーブ、防御率４・７４と十分な働きをできていなかった。