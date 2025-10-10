メモを見ないと話せない

小泉進次郎農水相は昨年の自民党総裁選同様、今回も戦いを優勢に進めながら途中で転んで座りかけていた総裁の座から転がり落ちた。前回の反省を生かし、今回は期するところがあったとされるが、その心中はいかなるものだったのか――。

【写真を見る】小泉進次郎氏に「出馬回避」を依頼した「長老」、拒否した「有力者」とは

「去年の反省を踏まえ、小泉氏は自民党を分断しかねない選択的夫婦別姓などの政策に積極的に言及することはありませんでした。やはり賛否が分かれた解雇規制の見直しについても踏み込まなかった。そうした面での失点はありませんでしたが、“まだ準備ができていない”などといった声は根強く、本人もそこは意識していました。本人としては“安全運転”を期してのことなのでしょうが、さまざまな場でメモに目を落として話すことも見受けられたこともあって、前向きな評価を受けることはなかったですね」

小泉進次郎農水相

と、政治部デスク。

とにかく本人が“やりたい”

7日夜には石破茂首相と進次郎氏の父・小泉純一郎元首相らが都内で会食し、その場で純一郎氏は進次郎氏について、「まだ早すぎると思っている」と述べたことなどが報じられた。純一郎氏は過去にも「出馬はまだ早い。50歳を過ぎてから考えれば良いのでは」などと話したことがある。

「純一郎氏のスタンスは一貫していますね。自民党内からも同様に“若すぎる”“早すぎる”“勉強不足”といった反応がありました。進次郎陣営はこれを“世代交代に反対する勢力の見方”と一蹴していましたが」（同）

今回の出馬について、妻・滝川クリステルさんの反対もあって、そもそも前向きではなかったとの見方もあったが……。

「それはないですね。出馬しないという選択は全くありませんでした。林芳正氏陣営から出馬辞退を迫られたとの話も実際ありましたが、それをまともに受け止めた形跡はなさそうです。とにかく本人が“やりたい”ということで話は進んで行ったと受け止めています」（同）

敗因は何だったのか

何が敗因だったのだろうか。

「陣営はやれることをやったと思います。加藤勝信財務相ら見栄えの良さそうな経験豊富な重鎮を支持者に並べ、政策的に齟齬のないように木原誠二氏ら官邸勤務経験のある実力者に陣営ど真ん中で動いてもらうなどし、これ以上できない戦いをしたと胸を張っているようです。“絶対勝てる”との慢心に足をすくわれたと言えるかもしれませんが、それも結果論の1つでしかないでしょう」（同）

小泉氏は今回の戦いをどのように見つめていたのだろうか。

「“学歴ロンダリング”とか“メモ頼りの回答”“担がれる神輿は軽いほうがよい”などといった世間やSNSの反応についてよく知っていました。それ以外についてもおおむね見られたのが“能力不足”という点でしたが、本人は“意に介さず”だったと聞いています」（同）

言いたい人たちにはとりあえず言わせておけということだったのか。

ピエロを演じる

「そういうことでしょうね。ピエロを演じると言いますか、総裁選が終わるまでは世間が言うようなキャラクターをあえて演じるとまではいかなくても否定せずに振る舞い、無事に当選すれば徐々に自分らしさを出していくという作戦でした」（同）

肝心の「打ち出す可能性のあった小泉氏らしさ」は見えてこないが……。

「父・純一郎氏の郵政民営化のように進次郎氏の場合、強くこだわる政策はないのでは。本人の掲げた政策も無難と言えば無難、総花的なものになっていましたしね。ただ、当選後しばらくは政権の安定運営を心掛け、タイミングを見計らって規制緩和に関連する政策を実現していっただろうと見ています」（同）

昨年の総裁選に敗れて以降、選挙対策委員長、農水相として表舞台に立つ一方で、仲間のために汗をかく姿が評価されていたとの見方もある。

「仮に次期総裁選を見据えた動きであったとしても、そういった姿勢は党内の“進次郎評”を良い方に変えていたことは事実です」（同）

本人の掲げる長所は「最後まで諦めないところ」。次の総裁選はいつになるだろうか。

デイリー新潮編集部