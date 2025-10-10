ドジャース大谷翔平１番ＤＨ、初戦３打席連続三振の左腕と対戦…地区シリーズ第４戦
米大リーグのポストシーズンは９日（日本時間１０日）、ナ・リーグの地区シリーズ（５回戦制）第４戦が行われる。
ドジャース（西地区１位）はフィリーズ（東地区１位）と本拠地・ロサンゼルスで対戦。大谷翔平は１番指名打者（ＤＨ）でスタメンに名を連ねた。先発投手は、ドジャースが今季ポストシーズン初先発のグラスノー、フィリーズが第１戦にも先発したサンチェス。その試合では大谷から３打席連続三振を奪った。試合開始は日本時間午前７時８分の予定。（デジタル編集部）
グラスノーは第１戦に２番手で登板し、１回３分の２を２安打無失点、サンチェスは５回３分の２を４安打２失点と好投した。
両チームの先発は以下の通り
▽ドジャース：１番ＤＨ大谷、２番遊撃ベッツ、３番右翼Ｔ・エルナンデス、４番一塁フリーマン、５番二塁エドマン、６番捕手スミス、７番左翼コール、８番三塁Ｅ・エルナンデス、９番中堅パヘス。
▽フィリーズ：１番遊撃ターナー、２番ＤＨシュワーバー、３番一塁ハーパー、４番三塁ボーム、５番中堅マーシュ、６番捕手リアルミュート、７番左翼ケプラー、８番右翼カステラノス、９番二塁ストット。