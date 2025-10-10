³°½ÐÀè¤Î¥¹¥Þ¥Û½¼ÅÅ¤ÇŽ¢¸Ä¿Í¾ðÊó¤¬È´¤¼è¤é¤ì¤ëŽ£
¡Ú¿Þ¤Ç¸«¤ë¡Û¥Á¥ç¥¤¥¹¥¸¥ã¥Ã¥¥ó¥°¹¶·â¤Î¸¶Íý
±ß³ê¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¿Ê¤á¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ï½ÅÍ×¤Ê¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¡£°ÜÆ°Ãæ¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»ÄÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¥Ò¥ä¥ê¤È¤·¤¿·Ð¸³¤ÏÃ¯¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¡£¼«¿È¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ä³°Éô¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë¥«¥Õ¥§¤ä¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢¸ø¶¦Åª¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë½¼ÅÅ¥Ý¡¼¥È¤òÃµ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤Î¤È¤¡¢°ì¸«Ìµ³²¤Ê½¼ÅÅ¥Ý¡¼¥È¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤òÍÀþÀÜÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Þ¥Û¤«¤é¥Ç¡¼¥¿¤òÈ´¤¼è¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¶¼°Ò¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤ì¤¬¡Ö¥Á¥ç¥¤¥¹¥¸¥ã¥Ã¥¥ó¥°¡×¡Êchoicejacking¡Ë¤È¤¤¤¦¼êË¡¤À¡£¥Á¥ç¥¤¥¹¥¸¥ã¥Ã¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢°°Õ¤Î¤¢¤ëUSBÀÜÂ³¤Î½¼ÅÅ¥Ý¡¼¥È¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤òÀÜÂ³¤¹¤ë¤È¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Îµö²Ä¤Ê¤·¤Ë¥Ç¡¼¥¿Å¾Á÷¥â¡¼¥É¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ËÊÝÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤äÊ¸½ñ¡¢Ï¢ÍíÀè¤Ê¤É¤òÅð¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
Ž¢¥¸¥å¡¼¥¹¥¸¥ã¥Ã¥¥ó¥°Ž£¤Î¼êË¡¤¬¹âÅÙ²½¤·¤¿¤â¤Î
¥Á¥ç¥¤¥¹¥¸¥ã¥Ã¥¥ó¥°¤Ï¡¢2011Ç¯¤Ë³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¸¥å¡¼¥¹¥¸¥ã¥Ã¥¥ó¥°¡Êjuicejacking¡Ë¡×¤¬¹âÅÙ²½¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
¥¹¥Þ¥Û¤òUSB¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÇÀÜÂ³¤¹¤ë¤È¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î½¼ÅÅ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ç¡¼¥¿ÄÌ¿®¤Î·ÐÏ©¤â³«¤«¤ì¤ë¡£¥¸¥å¡¼¥¹¥¸¥ã¥Ã¥¥ó¥°¤Ï¤½¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÍøÍÑ¤·¡¢¥Ç¡¼¥¿ÄÌ¿®¤Î·ÐÏ©¤«¤é¥Ç¡¼¥¿¤òÈ´¤¼è¤ê¡¢±ó³ÖÁàºî¤¬²ÄÇ½¤Ê¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¡£¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¤Ï¤µ¤é¤ËÂ¾¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ø¤È´¶À÷¤ò³ÈÂç¤µ¤»¤ë¡£
¤½¤³¤Ç¡¢Google¤ÈApple¤Ï¡¢USB·ÐÍ³¤ÇÀÜÂ³¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢½¼ÅÅ¤Î¤ß¤ò¹Ô¤¦¤Î¤«¡¢¥Ç¡¼¥¿Å¾Á÷¤ò¹Ô¤¦¤Î¤«¤ò¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¿Ò¤Í¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÅëºÜ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤¬¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Ç¡¼¥¿Å¾Á÷¤òÁË»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÂÐºö¤Ë¤è¤ê¡¢¤ª¤ª¤è¤½10Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ°ÂÁ´À¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤Î¥°¥é¡¼¥Ä¹©²ÊÂç³Ø¤Î¸¦µæ¼Ô¤Ë¤è¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¼êË¡¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡Ê¡ÖChoiceJacking: Compromising Mobile Devices through Malicious Chargers like a Decade ago¡×¡Ë¡£
¥Á¥ç¥¤¥¹¥¸¥ã¥Ã¥¥ó¥°¤Ï¡¢¥¸¥å¡¼¥¹¥¸¥ã¥Ã¥¥ó¥°Æ±ÍÍ¡¢½¼ÅÅ¤È¥Ç¡¼¥¿ÄÌ¿®¤ËÃ±°ì¤ÎÊªÍý¥³¥Í¥¯¥¿¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò°ÍÑ¤¹¤ë¡£½¼ÅÅ¤«¤é¥Ç¡¼¥¿ÄÌ¿®¤ØÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢¤â¤·¤¯¤Ï³°Éô¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤¬¥¹¥Þ¥Û¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤äÀßÄê¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òµö²Ä¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÁàºî¤òµ¶Áõ¤·¤Æ¥Ç¡¼¥¿Å¾Á÷¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¡£
Ê¸½ñ¤Ç¤Ï¡¢Google Samsung¡¢Xiaomi¡¢Apple¤Ê¤É¡¢8¼Ò¤Ë¤ª¤±¤ë11¼ï¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¥æ¡¼¥¶¡¼¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢OPPO¤ÈHonor¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Ãê½Ð¤Ç¤¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Á¥ç¥¤¥¹¥¸¥ã¥Ã¥¥ó¥°¤Î¡¢3¤Ä¤Î¹¶·â¼êË¡
Ê¸½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Á¥ç¥¤¥¹¥¸¥ã¥Ã¥¥ó¥°¤Î¹¶·â¼êË¡¤Ï3¤Ä¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
1¤ÄÌÜ¤Ï¡¢AOAP¡ÊAndroid Open Accessory Protocol¡Ë·ÐÍ³¤Î¸¢¸Â¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢¹¶·â¤ò¹Ô¤¦¤â¤Î¤À¡£¹¶·â¼Ô¤ÏAOAP¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢½¼ÅÅ´ï¤òHID¡ÊHuman Interface Device¡ËÆþÎÏ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿¡£¥æ¡¼¥¶¡¼³ÎÇ§¥×¥í¥ó¥×¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¹¶·â¼Ô¤Î½¼ÅÅ´ï¤¬HID¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÃíÆþ¤·¡¢¥×¥í¥ó¥×¥È¤ò¼«Æ°Åª¤Ë¾µÇ§¤¹¤ë¡£¤³¤Î¼êË¡¤Ï¡¢¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÉ¾²ÁÂÐ¾Ý¤ÎAndroid¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÇÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2¤ÄÌÜ¤Ï¡¢°°Õ¤Î¤¢¤ë½¼ÅÅ´ï¤¬Android¤ÎÆþÎÏ¥µ¥Ö¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¶¥¹ç¾õÂÖ¤ò°ÍÑ¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡£USB¥Ç¡¼¥¿ÀÜÂ³¤Î³«»Ï»þ¤ËÂçÎÌ¤ÎÆþÎÏ¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÀ¸À®¤·¤Æ¡ÖÆþÎÏ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¥å¡¼¡×¤òËä¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢»öÁ°¤ËÃíÆþ¤µ¤ì¤¿ÆþÎÏ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¼«Æ°Åª¤Ë¥æ¡¼¥¶¡¼³ÎÇ§¥×¥í¥ó¥×¥È¤ò¾µÇ§¤¹¤ë¡£
3¤ÄÌÜ¤Ï¡¢iOS¤Ë¤âÍ¸ú¤ÊÊýË¡¤À¡£USBÀÜÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë½¼ÅÅ´ï¤¬Bluetooth HID¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òµ¶Áõ¤·¤Æ¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼³ÎÇ§¥×¥í¥ó¥×¥È¤Ø¤ÎÆ±°Õ¤ò¥ê¥â¡¼¥È¼Â¹Ô¤¹¤ë¡£
¤É¤Î¼êË¡¤Ç¤â¡¢¥¸¥å¡¼¥¹¥¸¥ã¥Ã¥¥ó¥°¤ÎÂÐºö¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥æ¡¼¥¶¡¼³ÎÇ§¥×¥í¥ó¥×¥È¡×¤ò¹ªÌ¯¤ËÆ±°Õ¤µ¤»¡¢¥Ç¡¼¥¿ÄÌ¿®¤ò²ÄÇ½¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹¶·â¼Â¹Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤¬°ìÅÙ¤Ç¤â¥í¥Ã¥¯²ò½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢½¼ÅÅ¤·¤Ê¤¬¤éÅÅÏÃ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¾ðÊó¤ò¸¡º÷¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¹ÔÆ°¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¯¡¢¤½¤Îµ¡²ñ¤¬ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¥Á¥ç¥¤¥¹¥¸¥ã¥Ã¥¥ó¥°¹¶·â¤Î¸¶Íý¡£¡¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò°°Õ¤Î¤¢¤ë½¼ÅÅ´ï¤ËÀÜÂ³¤¹¤ë¡£¢½¼ÅÅ´ï¤ÏÄÉ²Ã¤ÎÆþÎÏ¥Á¥ã¥Í¥ë¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¡££½¼ÅÅ´ï¤Ï¥Ç¡¼¥¿ÀÜÂ³¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£ÀÜÂ³¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤Ë¤Ï¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÆ±°Õ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£¤½¼ÅÅ´ï¤ÏÆþÎÏ¥Á¥ã¥Í¥ë¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÆ±°Õ¤òµ¶Áõ¤¹¤ë¡Ê½Ð½ê¡§¥°¥é¡¼¥Ä¹©²ÊÂç³Ø¡Ë
¥Á¥ç¥¤¥¹¥¸¥ã¥Ã¥¥ó¥°¤ËÁø¤¦¤È¡¢Android¤Ï¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤Ê¤É¤Î¸Ä¿Í¥Ç¡¼¥¿¤Î¼èÆÀ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±ÊÂ³Åª¤Ê¥³¡¼¥É¼Â¹Ô¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£¸¡¾Ú¤Ç¤Ï¡¢¥Á¥ç¥¤¥¹¥¸¥ã¥Ã¥¥ó¥°¹¶·â¤Ë¤è¤ê¡¢Google Pixel 7a¤Ç¤Ï1.3ÉÃ¡¢Samsung¤ÎOneUIÅëºÜAndroid¤Ç¤Ï0.3ÉÃÌ¤Ëþ¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÃê½Ð¤ä¥³¡¼¥É¼Â¹Ô¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£iOS¤Ç¤Ï¡¢¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤¬¡¢iPad Pro¡Ê2022Ç¯¥â¥Ç¥ë¡Ë¤Ç¤Ï¡¢23ÉÃ°ÊÆâ¤Ë¼Ì¿¿¤ä¥Ó¥Ç¥ª¤òÃê½Ð¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¸½ºß¤ÏÍýÏÀ¾å²ÄÇ½¤Ê¶¼°Ò¤È¤¤¤¦ÃÊ³¬¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼Â¹Ô¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤Î¹¶·â¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¤ÏÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤³¤È¤òµ¤¤Å¤±¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£Android¤Ç¤Ï¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÎÆ°ºî¤¬¤¤¤Ä¤â¤È°Û¤Ê¤ë¤Ê¤É¤Î¸½¾Ý¤¬µ¯¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÉÔÍ×¤Ê¥¢¥×¥ê¤òºï½ü¤·¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¿ÇÃÇ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¤è¤¤¡£
¥Á¥ç¥¤¥¹¥¸¥ã¥Ã¥¥ó¥°¤ËÁø¤ï¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎÂÐºö
¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¹¶·â¼êË¡¤ò³Æ¼Ò¤ËÄÌÃ£¤·¤¿¡£Ê¸½ñ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿2025Ç¯8·î14Æü¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢Google¤ÈSamsung¤ÏCVE¤ò³ä¤êÅö¤Æ¡¢Â¾¤Î¥Ù¥ó¥À¡¼¤â½¤Àµºî¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Apple¤ÏiOS 17.5¤ÇUSBÀÜÂ³¤ËÂÐ¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼Ç§¾Ú¥×¥í¥ó¥×¥È¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸Ä¿Í¤Ç¤Ç¤¤ëÂÐºö¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Âè°ì¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ÎOS¤òºÇ¿·¤ËÊÝ¤Á¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤À¡£¤Þ¤¿¡¢³°½Ð»þ¤Ë¤Ï¼«¿È¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÉ¬¤º½êÍ¤·¡¢¥«¥Õ¥§¤ä¶õ¹Á¤Ê¤É¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸ø¶¦¤Î½¼ÅÅ¥Ý¡¼¥È¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£¤½¤ÎºÝ¡¢AC¥³¥ó¥»¥ó¥È¤È¼«¿È¤Î¥±¡¼¥Ö¥ë¤ò»È¤¦¤È¤µ¤é¤Ë°Â¿´¤À¡£¤â¤·¸ø¶¦¤Î¾ì¤Ç½¼ÅÅ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤â¡¢½¼ÅÅÀìÍÑ¥±¡¼¥Ö¥ë¤äUSB¥Ç¡¼¥¿¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼·ÐÍ³¤ÇÀÜÂ³¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢½¼ÅÅÃæ¤Ï¥Ç¥Ð¥¤¥¹²èÌÌ¤ò¥í¥Ã¥¯¤·¡¢¥¹¥ê¡¼¥×¾õÂÖ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡ÊÎëÌÚ Êþ»Ò ¡§ IT¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¥¹¥Þ¥Û°ÂÁ´¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡Ë