¼¬ÅÄºÌ¼î¼ç±é±Ç²è¡Ø¾ÃÌÇÀ¤³¦¡ÙÍ½¹ðÊÔ¸ø³«¡¡Waboku¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¢¥Ë¥á¥¥ã¥é¡¦¥é¥Ô¥¹¤Î»Ñ¤â
¡¡11·î28Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¼¬ÅÄºÌ¼î¼ç±é±Ç²è¡Ø¾ÃÌÇÀ¤³¦¡Ù¤ÎÍ½¹ðÊÔ¤È¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§¼¬ÅÄºÌ¼î¡ß胗½ÓÂÀÏº¡Ø¾ÃÌÇÀ¤³¦¡ÙÆÃÊó±ÇÁü¸ø³«¡¡¹±¾¾Í´Î¤¡¢·ëÌÚÞæÀ±¤éÅÐ¾ì¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤â
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢³©Àî¾Þºî²È¡¦Â¼ÅÄº»Ìí¹á¤ÎÄ¹ÊÔ¾®Àâ¤ò±Ç²è²½¤¹¤ë¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¡£ËÜºî¤¬Ä¹ÊÔ±Ç²è´ÆÆÄ¥Ç¥Ó¥åーºî¤È¤Ê¤ë±ÇÁü¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¦ÀîÂ¼À¿¤¬µÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¡¦±«²»¤ò¼¬ÅÄ¡¢±«²»¤ÎÉ×¡¦ºó¤ò胗½ÓÂÀÏº¤¬±é¤¸¤ë¤Û¤«¡¢¹±¾¾Í´Î¤¡¢·ëÌÚÞæÀ±¡¢ÉÙÅÄ·òÂÀÏº¡¢À¶¿å¾°Ìï¡¢Ì¸Åç¤ì¤¤¤«¡¢¾¾±º¤ê¤ç¤¦¡¢»³Ãæ¿ò¡¢âÃÅç½¨ÏÂ¡¢´äÅÄÁÕ¤é¤¬¶¦±é¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£
¡¡Í½¹ðÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀµ¾ï¡×¤ò»î¤¹¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦ÀßÄê¤ÈÊª¸ì¡¢À¤¬¾Ã¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ëÆüËÜ¤Î¾×·âÅªÌ¤Íè¤¬Á¯Îõ¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÇÄó¼¨¤µ¤ì¡¢D.A.N.¤Ë¤è¤ëËÜºî¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¼çÂê²Î¡ÖPerfectBlue¡×¤âÄ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡ÉñÂæ¤Ï¡¢¿Í¹©¼øÀº¤Ç»Ò¤É¤â¤ò»º¤à¤³¤È¤¬ÄêÃå¤·¤¿¶áÌ¤Íè¤ÎÆüËÜ¡£É×ÉØ´Ö¤ÎÀ¹Ô°Ù¤Ï¥¿¥Öー¤È¤µ¤ì¡¢Îø¤äÀ°¦¤ÎÂÐ¾Ý¤Ï¡È²ÈÄí¤Î³°¡É¤ÎÎø¿Í¤«¡¢Æó¼¡¸µ¥¥ã¥é¤¬¾ï¼±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡ÈÎ¾¿Æ¤¬°¦¤·¹ç¤Ã¤¿Ëö¡É¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿»Ò¤Ï°Û¾ï¤È¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦¡£¼ç¿Í¸ø¤Î±«²»¡Ê¼¬ÅÄºÌ¼î¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¤ªÁ°¡¢¿Í¹©¼øÀº¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡¡µ¤»ý¤Á°¤¤¡×¤È³Ø¹»¤ÇµÔ¤á¤é¤ì¡¢¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤ÇÉáÄÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤ÊýË¡¤Ç»ä¤òÇ¥¿±¤·¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÊì¿Æ¤Î¼¶¡ÊÌ¸Åç¤ì¤¤¤«¡Ë¤Ë·ù°¤òÊú¤¡¢¡Ö»ä¤Ï¤ªÊì¤µ¤ó¤È¤Ï°ã¤¦¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÈÆ±¤¸¤Ê¤ó¤À¡×¤È¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£±«²»¤ÎÀ°¦¤ÎÂÐ¾Ý¤ÏÆó¼¡¸µ¥¥ã¥é¤Î¥é¥Ô¥¹¡£¼«Ê¬¤¬¥é¥Ô¥¹¤ËÎø¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¼Â´¶¤¹¤ë»þ¡¢¼«Ê¬¤ÏÊì¤È¤Ï°ã¤¦¤Î¤À¡¢¼þ°Ï¤ÈÆ±¤¸¤¯Àµ¾ï¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤ë±«²»¡£¡Ö½é¤á¤ÆÎø¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¥é¥Ô¥¹¤òÆ±¤¸¤¯°¦¤¹¤ëÆ±µéÀ¸¤Î¿åÆâ¡Ê·ëÌÚÞæÀ±¡Ë¤ÈÆÃ°Û¤ÊÀ´Ø·¸¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë±«²»¤Ï¡¢¿åÆâ¤È¤Î¿ÈÂÎ¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ë¿´¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Âç¿Í¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿±«²»¤Ï¡¢À°¦¤ò»ý¤Á¹þ¤Þ¤Ê¤¤À¶·é¤Ê·ëº§À¸³è¤òË¾¤ß¡¢É×°Ê³°¤ÎÃËÀ¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÈÎø°¦¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÈÉáÄÌ¡É¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤ÎÉ×¤È·ëº§¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ÎÉ×¤Ï¡Ö¿ÈÂÎ¤¬È¿±þ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ...¡×¤È¡ÈºÊ¡É¤Ç¤¢¤ë±«²»¤ËÀ¹Ô°Ù¤òµá¤á¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡È¶á¿ÆÁê´¯¡É¤ÈÈóÆñ¤µ¤ì¤ë¹Ô°Ù¡£É×¤¬µö¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿±«²»¤ÏÎ¥º§¤òÁªÂò¤¹¤ë¡£´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢¸µÉ×¤È¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤Îºó¡Ê胗½ÓÂÀÏº¡Ë¤È½Ð²ñ¤¦¡£¸µÉ×¤«¤éÈó¾ï¼±¤Ê¹Ô°Ù¤ò¼õ¤±¤¿±«²»¤Ë¿´¤«¤é¤ÎÆ±¾ð¤ò´ó¤»¤ëºó¡£¤½¤Îºó¤â¡¢±«²»¤È¤Î·ëº§¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é¤âÂ¾¤ÎÎø¿Í¤¬¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Êº£¤ÎÀ¤³¦¤Î¾ï¼±¤ò¡Ö¤¢¤¡·ù¤À¡£±ø¤é¤ï¤·¤¤¡£¤Á¤ã¤ó¤È°¦¤·¹ç¤Ã¤Æ»Ò¶¡¤òºî¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¼¸ÀÕ¤¹¤ë¼¶¤À¤¬¡¢±«²»¤Ïºó¤È·ëº§¡£À°¦¤È¤ÏÌµ±ï¤Î²º¤ä¤«¤Ê·ëº§À¸³è¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Îº¢¡¢½»Ì±Á´ÂÎ¤Ç·×²èÅª¤Ë¿Í¹©¼øÀº¡¢½Ð»º¡¢´ÉÍý¤ò¹Ô¤¤¡¢½»Ì±¤ß¤ó¤Ê¤Ç»Ò°é¤Æ¤ò¤¹¤ë¼Â¸³ÅÔ»Ô¡Ö¥¨¥Ç¥ó¡×¤¬ÀéÍÕ¤Ëºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤ÏÎø°¦¤âÀ¤â´°Á´¤ËÌµ¤¤À¤³¦¡£±«²»¤Èºó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÍýÁÛ¤Î³Ú±à¡É¤Ëµï¤ò°Ü¤¹2¿Í¡£ºó¤«¤é¡Ö2¿Í¤Î°äÅÁ»Ò¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤À·òÁ´¤Ê»Ò¤ò»º¤à¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¿Í¹©¼øÀº¤Ç¡×¤È»ý¤Á¤«¤±¤é¤ì¤¿±«²»¤Ï¡Öºó¤¯¤ó¤È¤Î»Ò¤Ê¤éºî¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÆ±°Õ¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î¿Í¹©¼øÀº¤Ë¤è¤ëÇ¥¿±¤¬¡¢2¿Í¤Î´Ø·¸¤ò¶¸¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ö»ä¤Í¡¢ÉÝ¤¤¤Î¡£¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¡ÈÀµ¾ï¡É¤¬ÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¡×¤Èº¤ÏÇ¤ò¸«¤»¤Ï¤¸¤á¤ë±«²»¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡È¥¨¥Ç¥ó¡É¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¥æー¥È¥Ô¥¢¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤ì¤È¤â¡¢¥Ç¥£¥¹¥È¥Ô¥¢¤Ê¤Î¤«¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿ËÜ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢±«²»¤Èºó¤¬·ëº§À¸³è¤òÁ÷¤ë¥¨¥Ç¥ó¤Ç¡¢½»Ì±Á´°÷¤¬Ãå°á¤·¤Æ¤¤¤ëÇò¤¤ÁõÂ«¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿2¿Í¤¬¡¢ÇØ·Ê¤Ë¹¤¬¤ëÌµµ¡Åª¤Ê¶õ´Ö¤ÎÃæ¤ÇÌµÉ½¾ð¤ËÐÊ¤à»Ñ¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜÍ½¹ð¤Ë¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢±«²»¤¬Îø¤ò¤¹¤ë¥¢¥Ë¥á¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¾¯Ç¯¡È¥é¥Ô¥¹¡É¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¤º¤Ã¤È¿¿ÌëÃæ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ë¡£¤ä¡¢Eve¡¢¥Ýー¥¿ー¡¦¥í¥Ó¥ó¥½¥ó¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎMV¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óºî²È¤ÎWaboku¡£Waboku¤Ï¼«¿È¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¶¦ÄÌ¤¹¤ë¥ー¥ïー¥É¤Ï¡ÈÂàÇÑ¡É¤È¡È¼ä¤·¤µ¡É¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÀîÂ¼´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤½¤ÎÂàÇÑÅª¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤¬ËÜºî¤ËÈó¾ï¤Ë¹ç¤¦µ¤¤¬¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Ç¯ºî²È³èÆ°10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢µÇ°¸ÄÅ¸¡Ø10-COUNT¡Ù¤¬12·î9Æü¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤ëWaboku¤Ï¡¢¥é¥Ô¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¼è¤ê¤«¤«¤ëÁ°¤Ë¡¢Ãè¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¾®°ì»þ´Ö»×°Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¡ÖÉáÄÌ¤Î¥¢¥Ë¥á¥¥ã¥é¤Ë¤Ï¤Ê¤¤±ü¹Ô¤¤¬¾¯¤·¤Ç¤âÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ã¯¤«¤Î¿´¤ËÆÏ¤¯»ö¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£ÀîÂ¼´ÆÆÄ¤â¡ÖºîÉÊ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¡¢Êª¸ì¤Ë¶¯¤¯¶¦´¶¤¤¤¿¤À¤¤¤Æºî²è¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê¤Î´î¤Ó¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¼¡Âè¤ËÉºÇò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¿Í´Ö¤ÎÀ¤³¦¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢¿§ºÌ¤¬¼º¤ï¤ì¤¿À¤³¦¤Ç¿§¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯¥é¥Ô¥¹¤ÎÂ¤·Á¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î³ëÆ£¤È´õË¾¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È±«²»¤¬°¦¤¹¤ë¥é¥Ô¥¹¤ËÂ©¤ò¿á¤¹þ¤ó¤ÀWaboku¤Ø»¿¼¤òÂ£¤Ã¤¿¡£
¥³¥á¥ó¥ÈWaboku¡Ê¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óºî²È¡Ë¤³¤ÎÀ¤³¦¤Î¥¢¥Ë¥á¥¥ã¥é¤¬»ý¤ÄÂ¸ºß´¶¤Ï¡¢¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¸½¼Â¤Î¥¢¥Ë¥á¤è¤ê¤âÂç¤¤¤¤Ç¤¹¡£¶õÁÛ¤Î»ºÊª¤Ç¤¢¤ëÈà¤é¤È¡¢¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó±Û¤·¤Ç¤·¤«´Ø¤ï¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤»ä¤¿¤Á¡£¤½¤ÎÊÉ¤¬¼è¤ÃÊ§¤ï¤ì¤¿¤È¤¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê´Ø·¸À¤ËÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬¤É¤¦¸«¤¨»Ï¤á¤ë¤Î¤«¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¼è¤ê³Ý¤«¤ëÁ°¤Ë¡¢Ãè¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¾®°ì»þ´Ö»×°Æ¤·¤Æ¤¤¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ø¥¥ã¥é¤Ò¤È¤êÀ¸¤ß½Ð¤¹¤Ê¤é¡¢ËÜÍè¤½¤ì¤¯¤é¤¤¹Í¤¨¤Ê¤¤ã¥À¥á¡£¡Ù¤ÈÍ¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤ÆÌÔ¾Ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÉÁ¤¾å¤²¤¿¥é¥Ô¥¹¡£ÉáÄÌ¤Î¥¢¥Ë¥á¥¥ã¥é¤Ë¤Ï¤Ê¤¤±ü¹Ô¤¤¬¾¯¤·¤Ç¤âÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ã¯¤«¤Î¿´¤ËÆÏ¤¯»ö¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀîÂ¼À¿¡Ê´ÆÆÄ¡ËWaboku ¤µ¤ó¤ÎÂàÇÑÅª¤ÇÆÈÆÃ¤ÊºîÉ÷¡¦À¤³¦´Ñ¤Ë¡Ö¾ÃÌÇÀ¤³¦¡×¤È¤Î¿ÆÏÂÀ¤ò´¶¤¸¼ç¿Í¸ø¤¬°¦¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¦¥é¥Ô¥¹¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºîÉÊ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¡¢Êª¸ì¤Ë¶¯¤¯¶¦´¶¤¤¤¿¤À¤¤¤Æºî²è¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê¤Î´î¤Ó¤Ç¤¹¡£¼¡Âè¤ËÉºÇò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¿Í´Ö¤ÎÀ¤³¦¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¿§ºÌ¤¬¼º¤ï¤ì¤¿À¤³¦¤Ç¿§¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯¥é¥Ô¥¹¤ÎÂ¤·Á¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î³ëÆ£¤È´õË¾¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Waboku¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë·àÃæ¥¢¥Ë¥á¥¤¥áー¥¸¤È¤â¤¦°ì¿Í¤Î¼ç¿Í¸ø¥é¥Ô¥¹¤¬ºîÉÊ¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÀ§Èó·à¾ì¤ÎÂç¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë