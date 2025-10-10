雨にも日差しにも、やさしく寄り添う。暮らしに溶け込む【ウォーターフロント】の日傘がAmazonに登場中‼
北欧デザインの全天候傘。差すたびに、気分が整う【ウォーターフロント】の日傘がAmazonに登場!
プライム感謝祭で、話題のアイテムをまとめ買い♪
Amazonの大型セール「プライム感謝祭」が10月7日(火)0:00〜10日(金)23:59の4日間限定で開催！「先行セール」は10月4日(土)0:00からスタート！普段よりずっとおトクなこのチャンス、見逃したらもったいない！
ウォーターフロントの日傘は、その温かみあるモチーフと洗練されたカラーづかいを、傘という日常の道具に落とし込んだコラボレーションモデル。寒く長い冬を快適に過ごすための北欧の知恵と、暮らしを大切にする感性が、一本の傘に込められている。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
晴雨兼用の全天候仕様で、日差しにも雨にも対応。軽量で持ち運びやすく、通勤・通学はもちろん、休日の外出にも活躍する。
北欧のデザイナー陣が手がけたテキスタイルは、使うたびに気分を整え、日常に小さな「乾杯」のようなひとときをもたらす。
機能だけでなく、感性にも響く一本。傘を差す時間が、少しだけ特別になる。
