【土曜・東京】

１Ｒ◎ジャストマイウェイ

３Ｒ◎リスレジャンデール

５Ｒ○ボニープリンス

７Ｒ○ボウウィンドウ

８Ｒ○カーラデマドレ

１０Ｒ◎シャンパンポップ

１１Ｒ◎ゾロアストロ

【日曜・東京】

２Ｒ◎コズミックボックス

４Ｒ○ガイストライヒ

５Ｒ◎イクシード

６Ｒ○ウエヲムイテゴラン

８Ｒ○アロンズロッド

９Ｒ◎キングノジョー

１０Ｒ○ノットファウンド

１１Ｒ◎ボンドガール

【月曜・東京】

１Ｒ○エコールナヴァール

３Ｒ○シャオママル

５Ｒ○アラクラン

６Ｒ○バルボアパーク

１１Ｒ◎ラスカンブレス

３日間開催は東京で騎乗。土曜１１Ｒ・サウジアラビアＲＣのゾロアストロは「２戦目は楽勝でした。重賞レベルの馬」とタイトル奪取に意欲。日曜９Ｒキングノジョーも「マイルはベスト。いい馬」と素質を評価する。同１１Ｒ・アイルランドＴのボンドガールはテン乗りの前走で２着同着。「最後はグッドフィニッシュだった。乗りやすかったですし、引き続きチャンス」と今度こその構えだ。月曜１１Ｒラスカンブレスも「直線の長い東京はいい。オープンなら二千でも」と手応え十分だ。