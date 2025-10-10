週末お役立ち特注ジョッキー クリストフ・ルメール騎手
【土曜・東京】
１Ｒ◎ジャストマイウェイ
３Ｒ◎リスレジャンデール
５Ｒ○ボニープリンス
７Ｒ○ボウウィンドウ
８Ｒ○カーラデマドレ
１０Ｒ◎シャンパンポップ
１１Ｒ◎ゾロアストロ
【日曜・東京】
２Ｒ◎コズミックボックス
４Ｒ○ガイストライヒ
５Ｒ◎イクシード
６Ｒ○ウエヲムイテゴラン
８Ｒ○アロンズロッド
９Ｒ◎キングノジョー
１０Ｒ○ノットファウンド
１１Ｒ◎ボンドガール
【月曜・東京】
１Ｒ○エコールナヴァール
３Ｒ○シャオママル
５Ｒ○アラクラン
６Ｒ○バルボアパーク
１１Ｒ◎ラスカンブレス
３日間開催は東京で騎乗。土曜１１Ｒ・サウジアラビアＲＣのゾロアストロは「２戦目は楽勝でした。重賞レベルの馬」とタイトル奪取に意欲。日曜９Ｒキングノジョーも「マイルはベスト。いい馬」と素質を評価する。同１１Ｒ・アイルランドＴのボンドガールはテン乗りの前走で２着同着。「最後はグッドフィニッシュだった。乗りやすかったですし、引き続きチャンス」と今度こその構えだ。月曜１１Ｒラスカンブレスも「直線の長い東京はいい。オープンなら二千でも」と手応え十分だ。