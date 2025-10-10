¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¡ÌøÅÄÍª´ô¡¡37ºÐÃÂÀ¸Æü¤ÎÀÀ¤¤¡¡Âç¹õÃì¤Ë¤Ê¤ë
¡¡Âç¹õÃì¤Ë¤Ê¤ë¡ª¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÌøÅÄÍª´ô³°Ìî¼ê¤¬9Æü¡¢ËÜµòÃÏ¤Î¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Á´ÂÎÎý½¬¤ÇÂÇ·â¹¥Ä´¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£15Æü³«Ëë¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ÊS¡Ë¤Ë¸þ¤±¤¿¥±¡¼¥¹ÂÇ·â¤Çºô±Û¤¨10È¯¡£¤³¤ÎÆü¤Ï37ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¿ê¤¨ÃÎ¤é¤º¤Î¶¯Îõ¤ÊÅö¤¿¤ê¤òÏ¢È¯¤·¤¿¡£¥±¥¬¤ÇÄ¹´ü´ÖÎ¥Ã¦¤·¤¿¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÊ¬¤Þ¤Ç¡¢CS¤Ç¤ÏÃì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤òÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º½Ð¾ì¤ËÆ³¤¯¡£
¡¡37ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿ÌøÅÄ¤Ï¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Á´ÂÎÎý½¬¤Î¥±¡¼¥¹ÂÇ·â¤ÇºÇ½é¤ËÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£4¡¢5µå¤º¤Ä¸òÂå¤ÇÂÇÀÊ¤Ë5ÅÙÎ©¤Ã¤Æ¥¹¥¤¥ó¥°¡£°ì¤ÄÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤â¼ã¡¹¤·¤¤ÂÇµå¤Ï·×10µå¤¬¥¹¥¿¥ó¥É¥¤¥ó¤·¤¿¡£¡Öº£¡¢¤¤¤¤´¶¤¸¤Ã¤¹¡£¥Ü¡¼¥ë¤¬¤¤¤¤¡£Èô¤Ö¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¡×¤È¥¸¥ç¡¼¥¯¤òÈô¤Ð¤¹¤Û¤É¾åµ¡·ù¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö37ºÐ¡£ËÜÅö¤Ë³èÌö¤·¤Ê¤¤¤È¡£ËÍ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢ÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¿Í¡Ê²ÈÂ²¡Ë¤ÈÆ¬¡Ê¶¥ÁöÇÏ¡Ë¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êËÍ¤¬Âç¹õÃì¤È¤·¤Æ²Ô¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¥±¥¢¤ò¤·¤Æ¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¡¢½àÈ÷¤·¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¥À¥á¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢¤·¤ã¤¢¤Ê¤¤¤Ã¤¹¡×
¡¡37ºÐ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¥º¥Ð¥ê¡ÖÂç¹õÃì¡×¤À¡£ºÊ¤È»Ò¶¡¤ò»Ù¤¨¤ëÉã¿Æ¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢JRA¤ÇÇÏ¼ç½é¾¡Íø¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥´¥Ã¥É¥ô¥¡¥ì¡¼¹æ¤Ê¤É¤ÎÇÏ¼ç¤È¤·¤Æ¤Î´é¤â¤¢¤ë¡£ÀÕÇ¤´¶¤¬¤è¤ê¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¥Ð¥ê¥Ð¥êÆ¯¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¥±¥¬¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÂçÈ¾¤òËÀ¤Ë¿¶¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±Ä´»Ò¤Ï±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤À¡£4·î11Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤Ç¼«ÂÇµå¤òÅö¤Æ±¦æú¹ü¡Ê¤±¤¤¤³¤Ä¡Ë¹üºÃ½ý¤ÇÎ¥Ã¦¡£9·î22Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç1·³Éüµ¢¤·¡¢º£·î3Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡¢5Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤È2»î¹çÏ¢Â³ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿¡£¡Ö¡ÊCS¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤È¡Ë¥¤¥á¡¼¥¸¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£ÂÇ¤Æ¤ë»þ¤ÏÂÇ¤Æ¤ë¡¢ÂÇ¤Æ¤Ê¤¤»þ¤ÏÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¡£¤¤¤¤½àÈ÷¤ò¤·¤ÆÎ×¤à¡£¤¢¤È¤ÏÉ¬»à¤³¤¤¤Æ¤ä¤ë¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡»Ø´ø´±¤«¤é¤Ï¥Ï¥Ã¥Ñ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö²¶¤Ï37ºÐ¤Î»þ¤ËCS¤Þ¤ÇÁ´»î¹ç¥Õ¥ë¤Ç½Ð¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥±¥¬¤Ëµã¤¤¤¿¤¬¡¢ÎòÂå¥È¥Ã¥×¤Î33ÂÇÅÀ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ëCS¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡£¶áÆ£¤¬º¸ÏÆÊ¢ÄË¤Î¤¿¤á¤ËÉÔºß¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢¥ê¡¼¥É¥ª¥Õ¥Þ¥ó¤Î¼þÅì¤âÇØÉôÄË¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×Æ±ÍÍ¡¢1ÈÖ¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÌøÅÄ¤Ï¡Ö²¿ÈÖ¤Ç¤âÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿¤é°ì½ï¡£¼«Ê¬¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÇ·â¤ò¤¹¤ë¤À¤±¡×¤ÈÍê¤â¤·¤«¤Ã¤¿¡£º£ÅÙ¤Ï¥®¡¼¥¿¤¬Âç¹õÃì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤òµß¤¦ÈÖ¤À¡£¡¡¡Ê°æ¾å¡¡ËþÉ×¡Ë