　10日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比280円安の4万8520円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万8580.44円に対しては60.44円安。出来高は1万3040枚だった。

　TOPIX先物期近は3249.5ポイントと前日比12.5ポイント安、TOPIX現物終値比8.27ポイント安だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 48520　　　　　-280　　　 13040
日経225mini 　　　　　　 48540　　　　　-255　　　200786
TOPIX先物 　　　　　　　3249.5　　　　 -12.5　　　 15248
JPX日経400先物　　　　　 29310　　　　　-120　　　　1525
グロース指数先物　　　　　 748　　　　　　-4　　　　 617
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース