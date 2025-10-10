日経225先物：10日夜間取引終値＝280円安、4万8520円
10日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比280円安の4万8520円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万8580.44円に対しては60.44円安。出来高は1万3040枚だった。
TOPIX先物期近は3249.5ポイントと前日比12.5ポイント安、TOPIX現物終値比8.27ポイント安だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 48520 -280 13040
日経225mini 48540 -255 200786
TOPIX先物 3249.5 -12.5 15248
JPX日経400先物 29310 -120 1525
グロース指数先物 748 -4 617
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3249.5ポイントと前日比12.5ポイント安、TOPIX現物終値比8.27ポイント安だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 48520 -280 13040
日経225mini 48540 -255 200786
TOPIX先物 3249.5 -12.5 15248
JPX日経400先物 29310 -120 1525
グロース指数先物 748 -4 617
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース