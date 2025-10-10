◇みやざきフェニックス・リーグ ソフトバンク5ｰ3中日（2025年10月9日 SOKKEN）

初タイトル＆侍ジャパン初選出の右腕がポストシーズンもチームの勝利のために腕を振る。ソフトバンク・松本裕が9日、みやざきフェニックス・リーグの中日戦で調整登板に臨んだ。

2点リードの8回に登板し、1イニングを1安打無失点。直球の最速は149キロだった。15日から始まるCSファイナルSに向けて「やるからには勝ちたい。日本一を目指しているので。そこに貢献できるように全力でやっていきたい」と静かに闘志を燃やした。

昨季は50試合に登板して2勝2敗23ホールド14セーブとフル回転した。しかし、9月上旬に右肩を痛めて戦線離脱。そのままシーズンを終え、ポストシーズンの戦いに加わることはできなかった。

今季はケガなく完走し、51試合登板で5勝2敗39ホールド（44ホールドポイント）を挙げて最優秀中継ぎに輝いた。防御率1・07と安定感は抜群。ポストシーズン、その後に控える日本代表の強化試合（11月15、16日）まで突っ走るつもりだ。

CSファイナルSは15日に開幕する。松本裕は「シーズンと変わらず1イニング、1イニングを抑えられたら」と思いを込めた。ポストシーズンでもスコアボードにゼロを刻み、昨季は果たせなかった日本一へチームを導く。