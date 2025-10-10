「スワンＳ・Ｇ２」（１３日、京都）

得意距離で悲願達成へ弾みをつける。安田記念５着以来４カ月ぶりの実戦となるウインマーベルは９日、美浦Ｗでエルオレンス（３歳１勝クラス）と併せ馬。緩いペースでも折り合いに不安なく、迎えた直線は内へ。馬なりのままスルスルと内から楽に馬体を合わせて併入し、６Ｆ８４秒１−３７秒９−１１秒６を計時した。

松山が騎乗した３日の１週前追いで、しっかり負荷をかけた。鞍上は調整の進み具合に納得の様子で、今週は整える程度。深山師も「無理をしないで併せて、気持ちを維持するイメージでやりました。状態はいいですね」と思惑通りだ。

３歳秋からスプリンターズＳに３年連続で挑戦してきたが、今年はスワンＳからの秋始動だ。芝１４００メートルは阪神Ｃ、阪急杯、京王杯ＳＣと重賞３勝の実績。京都コースも昨年のマイルＣＳで３着がある。

師は「距離に関しては得意ですからね。あとは京都の下り坂をしっかりこなしてくれたら」と自信をみなぎらせる。秋の大目標はマイルＣＳ（１１月２３日・京都）。ここを勝って主役候補としてＧ１の舞台に立つ。