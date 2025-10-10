¹ñÆâ¥¬¥¹À¸»ºÇ½ÎÏ60¡óÁÓ¼º¡¡¥í¥·¥¢¹¶·â¤Ç¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¢ÊóÆ»
¡¡¡Ú¥¡¼¥¦¡¢¥¦¥£¡¼¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆ¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°ÄÌ¿®¤Ï9Æü¡¢´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢¥í¥·¥¢·³¤Î¹¶·â¤Ç¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¬¥¹À¸»º¤ÎÌó60¡ó¤¬¼º¤ï¤ì¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ï¸·Åß´ü¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¼ûÍ×¤Ë¸þ¤±¡¢ÍèÇ¯3·î¤Þ¤Ç¤ËÌó22²¯¥É¥ë¡ÊÌó3367²¯±ß¡Ë¤Î¥¬¥¹¤òÍ¢Æþ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹ñºÝ¸¶»ÒÎÏµ¡´Ø¡ÊIAEA¡Ë¤Î¥°¥í¥Ã¥·»öÌ³¶ÉÄ¹¤Ï9Æü¡¢¥í¥·¥¢¤¬Àêµò¤·¡¢³°ÉôÅÅ¸»¤ÎÁÓ¼º¤¬Â³¤¯¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÆîÉô¥¶¥Ý¥ê¡¼¥¸¥ã¸¶È¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÉüµì¤Ë¸þ¤±¤¿¥×¥í¥»¥¹¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¸¶È¯¶á¤¯¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿·³»ö³èÆ°¤Ë¤è¤ê9·î23Æü¤ËÁ÷ÅÅÀþ¤¬Â»½ý¤·¡¢Èó¾ïÍÑ¥Ç¥£¡¼¥¼¥ëÈ¯ÅÅµ¡¤Ç¸¶»ÒÏ§¤òÎäµÑ¤·ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥°¥í¥Ã¥·»á¤Ï¡¢Á÷ÅÅÀþ¤Î´°Á´Éüµì¤Ë¤Ï¤Þ¤À»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥í¥·¥¢·³¤Ïº£·î2¡Á3Æü¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÅìÉô¥Ï¥ë¥¥¦¤ÈÃæÉô¥Ý¥ë¥¿¥ïÎ¾½£¤Î¥¬¥¹»ÜÀß¤ò°ìÀÆ¹¶·â¡£2022Ç¯2·î¤Î¿¯¹¶³«»Ï°ÊÍè¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¹ñ±Ä¥Ê¥Õ¥È¥¬¥¹¤ËºÇÂç¤ÎÈï³²¤¬½Ð¤¿¡£¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹¶·â¤¬Â³¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢ÍèÇ¯3·îËö¤Þ¤Ç¤Ë44²¯Î©Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥¬¥¹Í¢Æþ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤ÏÇ¯´Ö¾ÃÈñÎÌ¤ÎÌó20¡ó¤ËÁêÅö¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£