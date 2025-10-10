『ガンダム 閃光のハサウェイ』新作映画、来年1月30日公開 シリーズ第2弾「キルケーの魔女」
アニメ映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』（2021年公開）シリーズの最新作『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』が、来年1月30日に公開されることが決定した。全国365館にて公開され、あわせて予告映像や場面カットが解禁された。
【動画】新機体も登場！公開された『ガンダム 閃光のハサウェイ』新作映像
予告映像では、ギギへの思慕が振り払えぬままマフティーとしての目的を遂行すべく行動するハサウェイと、マフティー殲滅の準備を進めるケネス、そんな2人の運命をつなぐギギ、彼らを取り巻く人間模様が描かれている。
また、メインビジュアルや予告映像の公開に合わせ、作品公式サイトでは今作から登場するキャラクターも一部公開。なお、『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』は、日本以外の地域でも劇場上映される。
『閃光のハサウェイ』は、2019年に迎えたガンダム誕生40周年、さらに宇宙世紀の次の100年を描く「UC NexT 0100」プロジェクトの映画化作品第2弾として制作されたもの。
アムロとシャアによる最後の決戦を描いた『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』（1988）の世界観を色濃く継承する作品で、反地球連邦政府運動「マフティー」の戦いを縦軸に、そのリーダーであるハサウェイ・ノア、謎の美少女ギギ・アンダルシア、連邦軍大佐ケネス・スレッグの交差する運命を横軸に描く。
2021年に公開された第1作目『閃光のハサウェイ』は、興行収入22.3億円を突破する大ヒットとなった。
■小野賢章（ハサウェイ・ノア役） コメント
「すべてが狂っている」この世界に疑問を持つ男は、何が正義なのか、何のために戦うのか、1人で抱え込んで苦しみます。そして歯止めが効かなく大きくなっていくギギの存在。狂っているのは、世界なのか、それとも。公開を楽しみにお待ちください。
■上田麗奈（ギギ・アンダルシア役） コメント
彼女に、自分が戦いの行方を左右する存在であるという自覚はあるのかないのか…。「ハサウェイ・ノア」という名前の一音一音をころがして遊んでいるように聞こえる台詞もありますが、真剣に悩み、考える彼女の姿というのもまた、皆さんにお届けできたらと嬉しいなと思っております。
■諏訪部順一（ケネス・スレッグ役） コメント
大変長らくお待たせいたしました。私も首を長くして待っておりました。『閃光のハサウェイ』第２章が遂に！ いやが上にも緊張感が高まっていく予告編は鳥肌モノ。運命に翻弄される彼らの物語が、また一歩先へと進みます。どうぞご期待ください！
【動画】新機体も登場！公開された『ガンダム 閃光のハサウェイ』新作映像
予告映像では、ギギへの思慕が振り払えぬままマフティーとしての目的を遂行すべく行動するハサウェイと、マフティー殲滅の準備を進めるケネス、そんな2人の運命をつなぐギギ、彼らを取り巻く人間模様が描かれている。
『閃光のハサウェイ』は、2019年に迎えたガンダム誕生40周年、さらに宇宙世紀の次の100年を描く「UC NexT 0100」プロジェクトの映画化作品第2弾として制作されたもの。
アムロとシャアによる最後の決戦を描いた『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』（1988）の世界観を色濃く継承する作品で、反地球連邦政府運動「マフティー」の戦いを縦軸に、そのリーダーであるハサウェイ・ノア、謎の美少女ギギ・アンダルシア、連邦軍大佐ケネス・スレッグの交差する運命を横軸に描く。
2021年に公開された第1作目『閃光のハサウェイ』は、興行収入22.3億円を突破する大ヒットとなった。
■小野賢章（ハサウェイ・ノア役） コメント
「すべてが狂っている」この世界に疑問を持つ男は、何が正義なのか、何のために戦うのか、1人で抱え込んで苦しみます。そして歯止めが効かなく大きくなっていくギギの存在。狂っているのは、世界なのか、それとも。公開を楽しみにお待ちください。
■上田麗奈（ギギ・アンダルシア役） コメント
彼女に、自分が戦いの行方を左右する存在であるという自覚はあるのかないのか…。「ハサウェイ・ノア」という名前の一音一音をころがして遊んでいるように聞こえる台詞もありますが、真剣に悩み、考える彼女の姿というのもまた、皆さんにお届けできたらと嬉しいなと思っております。
■諏訪部順一（ケネス・スレッグ役） コメント
大変長らくお待たせいたしました。私も首を長くして待っておりました。『閃光のハサウェイ』第２章が遂に！ いやが上にも緊張感が高まっていく予告編は鳥肌モノ。運命に翻弄される彼らの物語が、また一歩先へと進みます。どうぞご期待ください！