「スワンＳ・Ｇ２」（１３日、京都）

昨年の２歳マイル王・アドマイヤズームが９日、万全の仕上がりをアピールだ。最終追い切りは栗東坂路でしまい重点。ラスト１Ｆ１１秒８とシャープな伸びを披露し、好気配を伝えた。春は不完全燃焼に終わったが、ひと夏を越して心身ともに芯が入ってきた印象。初の古馬相手のＧ２戦で完全復活を証明する。

２歳マイル王が得意舞台で復権を目指す。ＮＨＫマイルＣ１４着以来のアドマイヤズームは栗東坂路を単走で４Ｆ５４秒１−３８秒４−１１秒８。全体時計は軽めでも、ラスト２Ｆは馬なりで１２秒４−１１秒８と圧巻の加速力を見せ、秋初戦に向けて好仕上がりをアピールした。

１週前に栗東坂路の自己ベストを１秒５更新（４Ｆ５１秒４）するハードワークを受けての最終リハ。友道師は「先週しっかりやっていますし、きょうはしまいを伸ばすイメージで」と意図を説明。その上で「先週よりも動きは良かったですし、始動戦としては悪くない仕上がりです」と５カ月ぶりでもしっかりと動ける態勢を強調する。

２歳暮れには、のちの皐月賞馬ミュージアムマイルを破って朝日杯ＦＳを勝つなど能力は世代上位。ただ、３歳春はニュージーランドＴで２着に惜敗すると、本番のＮＨＫマイルＣではスタート後に落鉄した影響で力を出し切れず、１４着に大敗した。

巻き返しに燃える秋初戦は初の古馬相手＆初の１４００メートル戦だが、春のうっぷんを晴らし、再浮上のきっかけにするためにも壁にぶつかるつもりはない。「馬体重は変わりなくても、体はしっかりしてきました。中身が変わってきたんでしょう」と指揮官。ひと夏を越え、着実に成長を遂げたモーリス産駒がＧ１を制した得意の淀で真価を発揮する。