¡Ú¥Þ¥Ã¥¹¥ë¥²¡¼¥È¡Û°ËÅìÈþ¾Í¤¬ÃÃ¤¨¾å¤²¤¿¶Ë¾å¤Î¶ÚÆùÈþ¡Ö²¼È¾¿È¤Ï¾æÉ×¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Îò£´Ç¯¤Î°ËÅìÈþ¾Í¡Ê£µ£²¡Ë¤¬à¥³¥í¥ÊÂÀ¤êá¤«¤é¥·¥§¥¤¥×¥¢¥Ã¥×¤ËÂçÀ®¸ù¤·¤¿Í×°ø¤È¤Ï¡½¡½¡£
¡¡°ËÅì¤Ï°ìÈÌ´ë¶È¤Î»öÌ³¿¦¤Ç¶Ð¤á¤ëÃæ¡¢¶Ú¥È¥ì¤ò½µ£µ²ó¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥´¡¼¥ë¥É¥¸¥à¼çºÅ¤Î¥Þ¥Ã¥¹¥ë¥²¡¼¥ÈÀéÍÕÂç²ñ¡Ê£¸·î£²£³Æü¡¢±º°Â»ÔÊ¸²½²ñ´Û¡Ë¥Ó¥¥Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º£³£µºÐ°Ê¾å¤Ç£²°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°ìÈÖ¤ÎÍýÍ³¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÂÀ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Áé¤»¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£ÂÎ½Å¤ÏºÇÂç£¶£¶¥¥í¤ÇÂÎ»éËÃÎ¨¤¬Ìó£³£°¡ó¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂçÉý¤Ê¸ºÎÌ¤ò¿ë¤²¤Æº£Âç²ñ¤Ë¤Ï£µ£´¥¥í¡¢ÂÎ»éËÃÎ¨Ìó£±£°¡ó¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸ºÎÌË¡¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Ö»ä¤Î¾ì¹ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë¼¹Ãå¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¡ÊÏ¢Æü¡ËÆ±¤¸¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¤¢¤Þ¤ê¶ì¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡ÊÃº¿å²½Êª¤Ï¡Ë¤ªÊÆ¡¢¸¼ÊÆ¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤Æ¡¢Ç¼Æ¦¤È¤¤¤í¤ó¤ÊÌîºÚ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥ÄÎò¤Ï¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Ç¡¢³ØÀ¸»þÂå¤ò´Þ¤á¤ÆÌó£±£°Ç¯¤Î¶¥µ»·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡£¼«¿È¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÌä¤¦¤È¡Öº£Ç¯¤Ï¸ª¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÃæ¿´¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ë«¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤ª¿¬¤Ç¤¹¡£¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢²¼È¾¿È¤Ï¾æÉ×¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡·ò¹¯Åª¤Ê¿©À¸³è¤ÇàÈþ¥Ü¥Ç¥£á¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿°ËÅì¤Ë¡¢º£¸å¤âÃíÌÜ¤À¡£