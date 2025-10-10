お笑いコンビ、Wエンジンのチャンカワイ（45）が、9日までに自身のブログを更新。防災士の資格を取得したことを報告した。

チャンは「救命技能認定証を取得したのが3ヶ月前。取得すると不思議なもんで。度々、目に飛び込んでくる言葉がありました。それが『防災士』」と書き出し「災害に対する知識と技術を身につけて、防災や減災活動を頑張りたい人です。（ちなみに、民間資格です。）」と説明した。

チャンは「少しでも力になれる知識と技能があれば、大切な家族を守れるかもしれない。側にいる方々を救助できるかもしれない。少しでも助かる可能性が高められるなら、絶対に高めたい。だから僕は『防災士』になりたいと思うようになりました」と防災士を志したきっかけを明かし「9月はずっと、仕事の合間に勉強をする日々。移動中も休日も勉強しました」と記した。

続けて「それらを総まとめにしたテストがありまして。その結果が、先日届きました」と防災士資格取得試験結果通知書写真を添えた。結果は「合格」と記されている。

結果を受けチャンは「めちゃくちゃ嬉しかったです!しかも全問正解!!」と喜んだ。

また「テストが不安なら、しっかり勉強して備える。災害が怖いなら、防災対策を備える。気がかりのタネを1つでも取り除くために、とにかく備える。みんなで命を守る備えが出来ますように、これからも発信していきたいと思います」と意気込んだ。

チャンは7月、普通救命講習を修了したことを報告していた。