¡ÚÀ¾Éð¡ÛÍèµ¨·àÅªÊÑ²½¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤àÃÏÌ£á¤Ê¥Æ¥³Æþ¤ì¿Í»ö
¡¡À¾Éð¤Ï£¹Æü¡¢À¾¸ýÂÎÀ©£²Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëÍèµ¨¤Î¥³¡¼¥Á¿Í»ö¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Îò»ËÅªºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤Àºò¥ª¥Õ¤ÏÄ»±Û¥Ø¥Ã¥É¡¢¿Î»ÖÌî¼ê¥Á¡¼¥Õ¤é£µ¿Í¤Î¿·Ç¤¥³¡¼¥Á¤ò³°Éô¾·¤Ø¤¤¤·ÏÃÂê¤ò¤µ¤é¤Ã¤¿¡£¤À¤¬º£¥ª¥Õ¤Ï¿·¤¿¤Ê³°Éô¾·¤Ø¤¤¤Ï¤Ê¤·¡£¼çÍ×Ìî¼êÉôÌç¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥³¡¼¥Á¿Ø¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥à²þ³×¤ò·ÑÂ³¤µ¤»¡¢¡Ö»°ÎÝ¥Ù¡¼¥¹¥³¡¼¥Á¡×¤È¤·¤ÆÈ½ÃÇÇ½ÎÏ¤Î¹â¤¤¹õÅÄÅ¯»ËÆó·³Ìî¼ê¥³¡¼¥Á¡Ê£µ£°¡Ë¤Î°ì·³Éüµ¢¤ò£³Ç¯¤Ö¤ê¤Ë·è¤á¤¿¡£Âå¤ï¤ê¤ËÂç°ú·¼¼¡ÆâÌî¼éÈ÷¡¦ÁöÎÝ¥³¡¼¥Á¡Ê£´£±¡Ë¤òÆó·³¤ËÇÛÃÖÅ¾´¹¤·¤¿¡£
¡¡À¾¸ý´ÆÆÄ¤¬¡ÖÅê¼ê¿Ø¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î·Á¤òºî¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬ÂÇ¤ÄÊý¤¬¤Þ¤À¤Þ¤À¡£¥Á¡¼¥àÂÇÎ¨¤Ï¾å¤¬¤Ã¤¿¤±¤É¤âÆÀÅÀ¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤¢¤È£±ËÜ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬½Ð¤Ê¤¤¡£º¹¤òËä¤á¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï¡¢¼é¤ê¾¡¤ÄÌîµå¤À¤±¤Ç¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡Ê¾å°Ì¤È¤Î¡Ë£²£°¾¡¤Îº¹¤ÏËä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢£±£°Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë½©µ¨Îý½¬¡¢¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï¤Þ¤ºÌî¼ê¿Ø¤ÎÂÎÎÏ¶¯²½¤òÅ°Äì¡£¤½¤Î¾å¤Çµ»½Ñ¤È¤ÎÏ¢Æ°¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Î²ÝÂê¤À¡£
¡¡ÊÂ¹Ô¤·¤ÆÁê¼ê¤Î¥¹¥¤òÆÍ¤¤¤¿¡Ö¥½¥Ä¤Î¤Ê¤¤ÁöÎÝ¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤ò¤â¤¦°ìÃÊ¾å¤²¡¢¡Ö¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¤Ç£±ÅÀ¤òÃ¥¤¦¡×ÅÁÅý¤ÎÀ¾ÉðÌîµå¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤éÍèµ¨¤â¡¢¤³¤ì¤é¤Î¹îÉþ¤Ïº¤Æñ¤ò¶Ë¤á¤½¤¦¤À¡££²Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥Á¡¼¥àÂÇÎ¨¡Ê£²³ä£³Ê¬£²ÎÒ¡Ë¡¢Æ±ÆÀÅÀ¡Ê£´£±£°ÅÀ¡Ë¤È¤â¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°ºÇ²¼°Ì¡£ÉÏÂÇ¤Ë¤¢¤¨¤°¥Á¡¼¥à¤¬Ê£¿ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¡Ö¹¶¤ÎÆñÂê¡×¤òµÞ²þÁ±¤µ¤»¡¢·àÅª¤ÊÊÑ²½¤ò¿ë¤²¤ë¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ï¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤â¸«¤¨¤Å¤é¤¤¡£
¡¡º£¥ª¥Õ¤ÏÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é¤È¤â¤Ë£²£´»î¹ç¤òÅê¤²¤¿¹â¶¶¸÷À®Åê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¡¢º£°æÃ£ÌéÅê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤¬£Í£Ì£Â¤Øà¥À¥Ö¥ëÎ®½Ðá¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢£±»î¹çÊ¿¶Ñ£²¡¦£¸ÅÀ¤ÎÂÇÀþ¤ÎÄì¾å¤²¡¢ÆÀÅÀÎÏ¥¢¥Ã¥×¤ÏµÊ¶Û¤Î²ÝÂê¡£²þÁ±¤µ¤»¤Ê¤±¤ì¤ÐÅê¼ê¿Ø¤ÎÉéÃ´¤Ï¤µ¤é¤ËÁý¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤êàÉé¤ÎÏ¢º¿á¤ò»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¼óÇ¾¿Ø¤ÎÁÈ³Õ¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢º£¥ª¥Õ¤Î¥Æ¥³Æþ¤ì¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¡ÖÃÏÌ£¡×¡£²Ã¤¨¤ÆÅêÂÇ¤È¤â¤ËÂçÉý¤ÊÀïÎÏ¥¢¥Ã¥×¤¬Ë¾¤á¤Ê¤¤¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤¿Íèµ¨¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤Ë¤µ¤¤¤Ê¤Þ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£