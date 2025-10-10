旅行やグルメを中心とした日常系動画で人気を博し、チャンネル登録者数75万人超の人気YouTuberいけちゃん（28）が今年12月10日（水）にグラビア引退作となる写真集（タイトル未定）を講談社から発売することが決定した。

撮影の舞台は真夏の南国・ベトナム。美しいビーチでのビキニ姿はもちろん、大人の魅力を増したランジェリーショット、そして自身最大のヌーディーショットにも挑戦。写真集でしか見られない大胆なカットの数々はまさに必見となっている。いけちゃんのグラビア活動の集大成となる本作。YouTuberではなくひとりの女性として、素直で飾らない美しい瞬間を詰め込んだ珠玉の1冊に仕上がっている。

いけちゃんは秋田高卒業。秋田高は県内トップ高で、東北6県でも有数の県立名門校。大学では建築工学を学び、卒業後の2023年には1級建築士の試験に合格。“ぼっち系”ユーチューバーとして活動している。

発売記念イベントの開催も決定した。12月13日（土）に東京・六本木蔦屋書店で行われる。詳細は同店ホームページで。

▼いけちゃんコメント。

2022年から約3年半、グラビア活動をしてきました。本作はそんな私の最後のグラビア写真集です。初期と比べて随分大人になった私の変化を楽しんでいただけたらうれしいです。今回で最後ということで、普段は着ないような水着にも挑戦しました。全てを出し切ったと思います！ あり

がとうございました！

今作の撮影は佐藤裕之氏、発行は講談社。価格は3630円（税込み）で、仕様はA4正寸の128ページ。