¿å¿¹¤«¤ª¤ê¤Îà¹¬¤»±é²Îá¡ÖÂçºåÎø¤·¤º¤¯¡×¡¡°ÛÎã¤Î¥í¥ó¥°¥Ò¥Ã¥È¤ÎÍýÍ³
¡¡±é²Î²Î¼ê¡¦¿å¿¹¤«¤ª¤ê¤¬£³·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÂçºåÎø¤·¤º¤¯¡×¤¬±é²Î²ÎÍØ¶Ê¤Î¥«¥é¥ª¥±¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¥È¥Ã¥×£²£°°ÊÆâ¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥í¥ó¥°¥Ò¥Ã¥È¤ÎÃû¤·¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¶Ê¤Ï¡¢Âçºå¤Ç±¿Ì¿¤Î¿Í¤È½Ð²ñ¤¦¤µ¤Þ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¿å¿¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤Îà¹¬¤»±é²Îá¤À¡£¥«¥é¥ª¥±¤ÎÂè°ì¶½¾¦¡Ö£Ä£Á£Í¡×¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿£¹·î¤Î±é²Î²ÎÍØ¶Ê·î´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç£±£±°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¶Ê¤Ï£´·î¤Ë£±£µ°Ì¤Ç½é¤á¤Æ¥é¥ó¥¥ó¥°¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢£µ·î¤Ë£±£´°Ì¡¢£¶·î¤Ë£±£°°Ì¡¢£··î¤Ë£±£²°Ì¡¢£¸·î¤Ë£±£³°Ì¡¢¤½¤·¤Æ£¹·î¤Ë£±£±°Ì¤È£¶¤«·îÏ¢Â³¤Ç¥È¥Ã¥×£²£°°ÊÆâ¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÄÌ¾ï¡¢±é²Î²ÎÍØ¶Ê¤Î¥«¥é¥ª¥±¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢²áµî¤ÎÌ¾¶Ê¤¬Àê¤á¤¬¤Á¤À¡£Îã¤¨¤Ð¡¢£¹·î¤À¤È£±°Ì¤¬ÀÐÀî¤µ¤æ¤ê¤Î¡ÖÄÅ·Ú³¤¶®¡¦Åß·Ê¿§¡×¡¢£²°Ì¤¬¥Æ¥ì¥µ¡¦¥Æ¥ó¤Î¡Ö»þ¤ÎÎ®¤ì¤Ë¿È¤ò¤Þ¤«¤»¡×¡¢£³°Ì¤¬ÀÐÀî¤µ¤æ¤ê¤Î¡ÖÅ·¾ë±Û¤¨¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ëº£Ç¯£³·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥·¥ó¥°¥ë¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¤Î¤Ï°ÛÎã¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡¥«¥é¥ª¥±¥é¥ó¥¥ó¥°¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Æ±¶Ê¤Ï¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤Ç¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡Ê£Í£Ö¡ËºÆÀ¸²ó¿ô¤â£²£°£°Ëü²ó¤òÆÍÇË¡££±£°£°Ëü²óºÆÀ¸¤¹¤ì¤Ð¥Ò¥Ã¥È¤È¸À¤ï¤ì¤ë±é²Î²ÎÍØ¶Ê¤Ç¡¢£²£°£°Ëü²óºÆÀ¸¤ÏÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£
¡¡¤³¤ì¤À¤±»Ù»ý¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²»³Ú´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¿å¿¹¤ÎÌÀ¤ë¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¡¢ÌÀ¤ë¤¤Ê·°Ïµ¤Éº¤¦à¹¬¤»±é²Îá¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡££±²óÊ¹¤¯¤È¡¢²Î¤¤¤ä¤¹¤½¤¦¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë³Ú¶Ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤¡£¤½¤ì¤¬¥«¥é¥ª¥±¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡¡¿å¿¹¤Î£Í£Ö¤ÏÆ±¶Ê¤«¤é¥Õ¥ë¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡££Í£Ö¤ò¸«¤Æ¥«¥é¥ª¥±¤Ç²Î¤¦¡½¡½¤½¤ó¤ÊÎ®¤ì¤¬ÄêÃå¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£