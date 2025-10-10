☕「飯尾和樹のずん喫茶」開局25周年を記念し、初のゴールデンＳＰ、放送決定！☕スペシャルゲストには…ＢＳテレ東初出演！明石家さんまさん！🍝さんまさんが19歳の時に初めて上京して青春を過ごした街“小岩”から青春時代にタイムスリップ！東京の老舗喫茶めぐりへ！＼さんまさん＆飯尾さんからコメントが届きました／

ＢＳテレ東で日曜夕方5時45分から放送中の「飯尾和樹のずん喫茶」は、「喫茶店が大好きっ！」そんな“ずん・飯尾和樹”が、日本各地の気になるレトロな『ずん喫茶』へ。そのお店の歴史や雰囲気を堪能しつつ、やさしいマスターやママさん、そして常連さんと楽しくおしゃべり。ゆっくりと美味しいコーヒーをいただき、オススメのメニューを食べて…ただただ楽しく過ごす。入店から退店まで、全てを“飯尾さん目線”で楽しむ喫茶店めぐり旅ですが…ＢＳテレ東開局25周年を記念し、番組初の“ゴールデンＳＰ”の放送が決定しました。





ゴールデン２時間SPということで、飯尾さんは東京の『小岩』の駅前から番組をスタート！実はこの『小岩』はスペシャルゲストの明石家さんまさんの“ゆかりの地”。19歳の時に初めて上京した街にパワー全開で登場したさんまさん。嬉しい飯尾さんも思わず…「予告ですが上京したきっかけは“駆け落ち”。あとの話はアイスコーヒーを挟んで！」とニッコリです。２人が訪れた昔懐かしい老舗喫茶では、マスターやママさんを相手にさんまさんもおしゃべりが止まらない！上京した青春時代の話・当時ウエイターとして働いていた喫茶店での思い出…若き日のさんまさんの話に飯尾さんも大興奮！昔懐かしいオムライスやナポリタンに「ナポリタンを食べると思い出す！19歳に戻れるわ！」と大満足のさんまさん。さらには…ママさんからのサプライズプレゼントに「こっから常連になんねん！オレが！」と大喜び！レトロ喫茶店でさんまさんの魅力があふれる『ずん喫茶～ゴールデンＳＰ』をお見逃しなく！

＼☕さんまさん＆飯尾さんコメントが届きました～☕／

☕明石家さんま コメント

いやぁ、『ずん喫茶』楽しかったなぁ。今日は本当に“青春時代”に返った。やっぱり我々世代の人間にとっては「喫茶店って青春だった」って改めて思ったなぁ。俺も小岩で過ごした19歳の時のことが走馬灯のようによみがえってしもて…ついつい調子に乗って思い出をしゃべりすぎてしまったかな。でも、それは飯尾がホントに乗せ上手だからしゃあないな(笑)。

☕飯尾和樹（ずん） コメント

現存する最古の喫茶店めぐりでは、古き良き時代にタイムスリップしましたね！「あ！これ！115年前と同じ味なんだ！」って、それを食べられることが嬉しかったです。あとは、とにかく！さんまさんがゲストで自分の番組に来てくれて本当に嬉しかったです！今回のロケを通じて、お店も人も長い間“売れ続ける理由”を肌で感じましたね。老舗の皆さんとさんまさんの共通点は…「全て手を抜かない！」ってことですね。いやぁ、本当にすごかったです！

≪放送内容≫

番組スタートから5年目にして初のゴールデンＳＰ！飯尾さんも「いやぁ、本当に恐縮ですが！なんと『ずん喫茶』がゴールデンに初進出の2時間スペシャルです！」と大喜びです。そして…そんな番組にとって記念すべき回に“スペシャルゲスト”として…“明石家さんまさん”が初登場！「喫茶店の思い出は、もう死ぬほど話があるんで！」と登場からパワー全開のさんまさん。

そもそもＢＳテレ東に出演するのも初めてのさんまさんですが…「いい話あり、大爆笑話あり…中には中だるみの話あり！」と、飯尾さんと一緒に東京の老舗喫茶でマスターやママさんたちを巻き込んでおしゃべりが止まらない！“ずん喫茶”で明かされる…さんまさんならではの『喫茶店の楽しみ方・過ごし方・思い出』も必見です！



さらには！日本全国で300軒以上のステキな喫茶店を訪れてきた飯尾さんですが、今回は各都道府県の『現存する最古の喫茶店』へ！東京・銀座の創業100年以上の日本最古の喫茶店に、広島にあるモーニング発祥のお店などなど…。歴史ある喫茶店で「これはもうタイムスリップだ！」と、美味しいコーヒーやお料理に飯尾さんも笑顔がいっぱい！登場する喫茶店の創業合計400年！今回もステキな喫茶店が続々です！



≪番組概要≫

【タイトル】 ＢＳテレ東開局25周年記念番組

「飯尾和樹のずん喫茶 ゴールデンSP～創業合計400年！日本全国レトロ喫茶店めぐり！～」

【放送日時】 2025年10月 12日 日曜夜7:00～9:00

【放送局】 ＢＳテレ東（ＢＳ⑦ch）／ ＢＳテレ東４Ｋ（４Ｋ⑦ch） 全国無料放送

【配信】 広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！

【出演者】 飯尾和樹（ずん）

【スペシャルゲスト】 明石家さんま

