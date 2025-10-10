地区シリーズ第3戦

米大リーグのドジャースは8日（日本時間9日）、本拠地で行われたフィリーズとの地区シリーズ第3戦に2-8で敗れ、通算2勝1敗となった。5万3689人がドジャースタジアムに詰めかけたが、終盤は悲しい光景が広がった。

ポストシーズンで進撃を続けていたドジャースが、ついに止まった。レッズとのワイルドカードシリーズからの連勝は4でストップ。「1番・DH」で先発出場した大谷翔平投手も、あと一歩で本塁打という大飛球はあったが、5打数無安打に終わった。

先発マウンドに上がった山本由伸投手は、4回にフィリーズのシュワーバーに特大弾を許すなど5回途中3失点で降板。5万3689人が詰めかけたドジャースタジアムに、異変が発生したのは終盤だった。

8回には、シュワーバーがこの日2本目の本塁打を叩き込むなど一挙5点。米フィラデルフィアの地元ニュースサイト「6abc アクション・ニュース」でレポーターなどを務めるジェイソン・デュマ氏は自身のXに、「7回にドジャースファン全員が出口に向かう様子を撮影し始めた。すると、撮影中にシュワーバーが2本目のホームランを放った。そして、フィリーズファンが大騒ぎしているところを捉えた」とつづり、多くのファンが席を立つ様子を収めた動画を投稿した。

米ファンからは「典型的なドジャースファン、3回に現れて7回に帰る」「17番が加入してから野球を見始めた奴らばかりだ」とコメントが寄せられたほか、“アンチ・ドジャース”ファンからは「今まで見た中で最も美しい光景だ」「これは素晴らしい動画だ」と皮肉たっぷりの声が上がった。

第4戦は9日（日本時間10日）、ドジャースタジアムで行われる。



