美容院行く前に見て！→ 即マネOK♡【40・50代】の「最旬・秋ボブ」って？

季節の変わり目の今こそ、ヘアスタイルをアップデートするチャンス。カラーやシルエットにこだわったボブヘアなら、品よくこなれた印象にチェンジできそうです。今回は、40・50代に似合う「最旬・秋ボブ」をピックアップ。美容院に行く前にチェックして、秋のヘアスタイルの参考にしてみてください。

まろやかなカラーで柔らかい印象に

シャープなラインの切りっぱなしボブに、ニュアンス感のあるカラーを合わせた柔らかな雰囲気のボブスタイル。スタイリストの@miiika241さんによると、カラーは「艶感のあるラベンダーbeige」とのこと。カラーで秋っぽさをプラスしつつ、艶のある仕上がりが若々しさを演出してくれそうです。

秋らしいくすみカラーが大人っぽい

ナチュラルなミディアムボブに秋らしいカラーを合わせたヘアスタイル。@0131miluketeaさんは、「今回のカラーはアッシュパープル」とコメントしていて、アッシュ特有のくすみ感が大人っぽい印象です。透明感のある仕上がりが、しっとりとしたボブも軽やかに見せてくれそう。

深みのあるカラーで季節感アップ

こちらは、肩上で揃えた切りっぱなしボブ。結べる長さを残すことで、扱いやすさもグンとアップ。スタイリストの@miiika241さんは、「こっくり深みのあるカラーが最近人気です」とコメント。深みのあるブラウンは秋冬のファッションにぴったり。

ふんわりパーマ × オリーブベージュ

こちらは、ふわふわのパーマがおしゃれなミニボブ。ボリューム感を演出したい大人女性にもぴったりです。スタイリストの@hanae.yamaguchiさんによると、「カラーは秋を意識してオリーブベージュで落ち着かせました」とのこと。髪に自然な透明感が生まれ、洗練された印象を与えられそうです。

